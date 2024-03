Elon Musk žaluje firmu OpenAI a jej šéfa: Opustili neziskovú misiu

Foto: unsplash.com/Rolf van Root

Elon Musk podal žalobu na firmu OpenAI, vývojára chatovacieho systému ChatGPT, a jej generálneho riaditeľa Sama Altmana. Tvrdí, že opustili pôvodnú misiu firmy, ktorú bolo vyvíjať umelú inteligenciu (AI) v prospech ľudstva, nie pre zisk, uviedla agentúra Reuters.

Žaloba podaná vo štvrtok neskoro večer uvádza, že Altman a spoluzakladateľ OpenAI Greg Brockman pôvodne Muska oslovili s plánom vytvoriť neziskovú organizáciu s otvoreným zdrojovým kódom. To znamená, že všetky zdroje a technológie vyvinuté touto spoločnosťou by boli voľne dostupné a mohli by byť upravované, distribuované a používané bezplatne verejnosťou. Terajšie zameranie spoločnosti, ktorú podporuje Microsoft, na zisk však podľa Muskových právnikov túto zmluvu porušuje. Právnici tiež upozornili, že OpenAI držala najpokročilejšiu verziu svojho modelu umelej inteligencie GPT-4 v úplnom utajení.

OpenAI, Microsoft ani Musk na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovali. Musk spoluzaložil OpenAI v roku 2015. V roku 2018 však odstúpil zo správnej rady firmy. Musk vlastní výrobcu elektromobilov Tesla, výrobcu rakiet SpaceX a v októbri 2022 kúpil sociálnu sieť Twitter, ktorú neskôr premenoval na X.

Altman bol vlani bývalou správnou radou OpenAI prepustený

Rada uviedla, že sa snaží brániť poslaniu spoločnosti vyvíjať AI, ktorá je prospešná ľudstvu. O niekoľko dní neskôr sa ale Altman vrátil a správna rada bola čiastočne obmenená. List Washington Post napísal, že OpenAI plánuje v marci vymenovať viacerých nových členov správnej rady.

ChatGPT sa za šesť mesiacov od jeho uvedenia na trh v novembri 2022 stal najrýchlejšie rastúcou softvérovou aplikáciou na svete. Podnietil tiež spustenie konkurenčných chatbotov od spoločností Microsoft, Alphabet a rady začínajúcich firiem, ktoré využili záujem o AI na získanie miliárd od investorov.

ChatGPT je schopný do určitej miery porozumieť textu a generovať zodpovedajúce výstupy na základe poskytnutých vstupov. Používa sa na rôzne účely, vrátane odpovedí na otázky, poskytovania informácií, generovania textov, tvorby obsahu a ďalších aplikácií. ChatGPT už kvôli jeho schopnosti vykonávať širokú škálu úloh, od sumarizácie dokumentov po písanie počítačového kódu, prijala rad firiem.