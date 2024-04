Elon Musk šokuje: Umelá inteligencia už čoskoro prekoná človeka!

Šéf Tesly Elon Musk. Foto: SITA/AP

Umelá inteligencia sa vyvíja veľmi rýchlo, s čím súhlasí aj Elon Musk. Jeho predpovede sú ale pomerne desivé. Myslí si, že už veľmi skoro sa AI stane inteligentnejšou ako bežní ľudia.

Elon Musk hovorí, že superhuman AI, teda akási nadľudská umelá inteligencia, ktorá bude inteligentnejšia ako ktokoľvek na Zemi, by mohla existovať už budúci rok, najneskôr do dvoch rokov. Vyplýva to z jeho rozhovoru na sociálnej sieti X, o ktorom informuje The Guardian. Spomaliť by to mohol len nedostatok čipov alebo problémy s dodávkou množstva elektrickej energie.

„V skutočnosti je dôležité, aby sme sa obávali budúcnosti Terminátora, než aby sme sa vyhli budúcnosti Terminátora,“ dodal Musk s odkazom na film, v ktorom sebavedomý počítačový systém vedie vojnu proti ľudstvu.

Elon Musk vyvíja vlastnú umelú inteligenciu

Ešte v roku 2023 Elon Musk predpovedal superinteligencii 5 až 6-ročný rozbeh, no už vtedy sa obával dôsledkov. Hovoril tiež o tom, že ak by mohol stlačiť pauzu v prípade umelej inteligencie, urobil by to. Namiesto toho však založil xAI, v ktorej vytvára vlastnú AI.

V nedávnom rozhovore Musk povedal, že najnovšia verzia jeho chatbota Grok AI je vraj na rovnakej úrovni ako GPT-4, vedúci model od OpenAI. Na jeho rozvoj ale potrebuje množstvo moderných čipov a grafických procesorov, ktorých je nedostatok.

Dá sa mu veriť?

Mnohí ľudia ale neberú Muskove vyjadrenia a predpovede vážne, pretože v minulosti už viackrát nevyšli. V roku 2016 nesprávne predpovedal, že do dvoch rokov bude možné, aby Tesla autonómne jazdila z New Yorku do Los Angeles. Ten istý rok predpovedal, že jeho raketová spoločnosť SpaceX poletí na Mars v roku 2018 – dodnes sa tak nestalo.

V roku 2017 zas multimiliardár naznačil, že prvý produkt jeho startupu Neuralink s mozgovými čipmi bude na trhu približne do štyroch rokov. Prvý človek dostal implantát od tejto spoločnosti až o sedem rokov. Je teda otázne, či sa jeho predpovede týkajúce sa AI skutočne naplnia tak, ako hovorí.