Apple čelí problémom: Používateľov čakajú štyri zásadné zmeny!

Foto: pexels.com/Daniel Romero

Spoločnosť Apple to v tomto období nemá jednoduché. Dôvodom je predovšetkým Akt o digitálnych trhoch (DMA), kvôli ktorému musí v Európskej únii podstúpiť rôzne zmeny. Tých by sa mohli používatelia dočkať už o pár mesiacov.

Európska komisia aj naďalej presadzuje Akt o digitálnych trhoch (DMA), ktorému sa firma Apple musí prispôsobiť, ak chce svoje produkty predávať v krajinách EÚ. Ako uvádza portál 9To5Mac, najnovšie sa hovorí o tom, že aplikácia Fotky už nebude môcť byť predvolená, ale používatelia si ju budú môcť odinštalovať. Zmienila sa o tom šéfka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.

Podľa DMA musí byť umožnené jednoduché odinštalovanie aplikácií a jednoduchá zmena predvolených nastavení. Spoločnosť Apple túto povinnosť zatiaľ nespĺňa, aj keď sa snaží robiť všetko pre to, aby komisii vyhovela.

Problémom je, že Fotky nie sú len aplikáciou v systéme iOS, ale ide o systémové rozhranie pre rolu fotoaparátu. To je integrované do celého systému iOS, pričom jednotlivé aplikácie majú výzvy na udelenie rôznych úrovní prístupu k fotografiám. Vestagerová hovorí, že na to, aby bol Apple v súlade s DMA, musí umožniť aplikáciám tretích strán, aby slúžili ako knižnica obrázkov a rola fotoaparátu na systémovej úrovni. V prípade, že Apple nesplní toto nariadenie, hrozí mu pokuta vo výške 10 percent celosvetového obratu.

Inštalácia aplikácií z webu

Kvôli DMA musela spoločnosť Apple urobiť výnimku a umožniť podporu inštalácie aplikácií priamo z webovej stránky vývojára (Web Distribution). V týchto dňoch predstavila beta verziu systému iOS 17.5, ktorá už je k dispozícii pre registrovaných vývojárov a ukazuje detaily tejto funkcie. Tá by mala byť v máji uvoľnená pre širokú verejnosť.

Ak chcú vývojári túto funkciu využívať, budú musieť pristúpiť na nové obchodné podmienky App Store, čo znamená, že budú platiť základný technologický poplatok vo výške 0,50 eura za každú prvú ročnú inštaláciu nad jeden milión inštalácií za posledných 12 mesiacov. Každá aplikácia distribuovaná prostredníctvom webu bude naďalej musieť spĺňať smernice spoločnosti Apple.

Koniec sledovania cez AirTags?

Interný kód beta verzie iOS 17.5 odhaľuje ďalšiu zmenu, ktorou by sa malo zamedziť stalkovaniu a nedovolenému sledovaniu ľudí. Reťazce pridané do aplikácie Find My odhaľujú, že iOS identifikuje sledovacie príslušenstvo, aj keď nie je certifikované spoločnosťou Apple alebo Find My, a pomôže používateľom vypnúť ho. Záujem o podporu tejto technológie prejavili spoločnosti vrátane Samsungu, Tile, Chipolo, Eufy a Pebblebee.

Apple sa spojil s Google, aby spoločne vytvorili univerzálny systém pre iOS a Android, ktorý bude zisťovať a upozorňovať používateľov na nechcené sledovacie príslušenstvo.

Ďalší iPhone je už zastaraný

Poslednou zmenou je pridanie ďalšieho modelu iPhone do zoznamu zastaraných zariadení. Konkrétne ide o iPhone 6 Plus, o čom informuje MacRumors. Znamená to, že predajne Apple Stores a autorizovaní poskytovatelia servisu Apple už neponúkajú opravy ani iný hardvérový servis pre toto zariadenie. Na tento zoznam sa dostanú zariadenia, pri ktorých ubehlo od poslednej distribúcie do predaja aspoň 7 rokov.

Tento model prišiel na trh v septembri 2014, no stále sa môže v niektorých domácnostiach nachádzať. Ako vidíte, Apple má pomerne veľa noviniek a ešte viac ich pribudne po oficiálnom spustení novej verzie systému iOS 17.5.