Tržby obchodných sietí združených v SAMO vlani vzrástli o 12,36 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR

Tržby obchodných sietí združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) za rok 2023 vzrástli o 12,36 %. Tržby z predaja potravín narástli o 13 %, kým inflácia u potravín v rámci predajcov SAMO bola 13,48 %. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii Martin Krajčovič, predseda SAMO.

„Ak nárast tržieb očistíme o infláciu, tak ide o reálny prepad tržieb. Ak by sme to očistili aj o novootvorené predajne, prepad tržieb by bol ešte väčší,“ priblížil Krajčovič. Rok 2023 bol podľa neho pre maloobchod „zložitým a turbulentným“ rokom. Vyznačoval sa najmä prepadom maloobchodných tržieb a vysokou infláciou. Ku koncu roka však výrazne zoslabla a v súčasnosti sa ceny celého radu produktov už vrátili na predinflačnú úroveň.

Medzi náklady, ktoré vlani rástli predajcom SAMO najviac, patrili podľa neho rastúce odbytové ceny dodávateľov, ceny energií či výrazne vyššie dopravné náklady. Okrem toho obchodníci pocítili aj zvýšené náklady za prenájom priestorov (predajne, centrály, centrálne sklady), ale aj vyššie distribučné náklady a náklady za spotrebný materiál.

Zdôraznil, že nezanedbateľným nákladom obchodníkov SAMO boli aj stúpajúce mzdové náklady, ktorých rast bol v minulom roku vyšší ako priemer v maloobchode. Kým priemerná nominálna mesačná mzda v maloobchode na Slovensku v roku 2023 narástla o 11,7 %, u predajcov SAMO sa zvýšila o 13,9 %. Dôvodmi boli vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v sektore obchodu motivácia udržať si zamestnancov, kompenzácia vplyvu inflácie a vo všeobecnosti poskytovanie benefitov zamestnancom aj vo forme zaujímavej mzdy.

Okrem uvedených vysokých nákladov za vlaňajšími výsledkami predajcov SAMO, najmä prepadom tržieb, stáli aj ďalšie okolnosti, predovšetkým nižšie domáce mzdy v porovnaní s EÚ.

Obchodné reťazce podľa jeho slov infláciu v roku 2023 tlmili

„Vlani, v čase vysokej inflácie, boli naše členské obchodné siete opakovane vystavované podozreniam z nadmerného zvyšovania cien. Teraz však údaje za rok 2023, ale aj 2022 jasne potvrdzujú opak. Navyše je zrejmé, že svojou cenovou politikou obchodníci vysokú infláciu brzdili,“ doplnil.

Čo sa týka inflácie, predikcia je podľa Krajčoviča veľmi pozitívna. „Ak sa nič mimoriadne nestane, inflácia bude ďalej klesať, ako sa to deje už v súčasnosti a v krátkom čase by mohlo pri niektorých skupinách tovarov dôjsť až k medziročnému zníženiu cien.

Môže dôjsť aj k dočasným cenovým výkyvom v prípade niektorých komodít, ale iba v prípade nepredvídateľných okolností, ako napríklad rozsiahlejším výskytom chorôb pri chove zvierat či neúrodou niektorých plodín vo významných producentských krajinách. Predpokladáme však, že môže prísť aj k poklesu cien viacerých produktov,“ dodal Krajčovič.

SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30 000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jej zakladajúcimi členmi. Dnes sú jej členmi aj dm drogerie markt a Terno real estate.