Vysoká úroveň ťažkého a obranného priemyslu Slovenska láka aj iné krajiny

Slovenská republika je dlhodobo známa vysokou úrovňou ťažkého a osobitne obranného priemyslu. Mnohé krajiny chcú preto so Slovenskom v tejto oblasti spolupracovať. Počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu to vyzdvihol minister obrany Robert Kaliňák, ktorý je súčasťou delegácie premiéra Roberta Fica (obaja Smer-SD).

Pri tejto príležitosti podpísal Kaliňák viaceré dokumenty o vzájomnej spolupráci. „Tieto memorandá sú aj o tom, aby sme mali možnosť rozvíjať náš obranný priemysel v spolupráci s azerbajdžanským priemyslom. V niektorých prípadoch ide o priamu zmluvu alebo priame objednanie, v ďalších prípadoch ide o transfer technológií, o vyvezenie tých schopností, ktoré máme, postavenie spoločných podnikov,“ priblížil minister s tým, že to pomôže aj hospodárskemu rastu SR.

O konkrétnych kontraktoch je podľa neho ešte predčasné hovoriť. Zatiaľ sa definovali oblasti možnej spolupráce. Zo vzájomných rozhovorov podľa Kaliňáka vyplynulo, že Azerbajdžan má záujem o vybudovanie kompletnej technologickej základne ťažkého priemyslu, v čom má Slovensko už dlhoročné skúsenosti. Vzniká tak priestor pre slovenských odborníkov v tejto oblasti.

„Myslím si, že predovšetkým v oblasti muničnej, v ktorej máme dlhoročné tradície, v rámci všetkých stredných a veľkých kalibrov. To isté platí aj o ťažkej technike. V tom, v čom my sme dobrí, tzn. všetky typy húfnic. Na Slovensku sa produkujú buď sčasti, alebo úplne štyri typy húfnic. Ale, samozrejme, je to aj otázka pozemnej techniky,“ doplnil minister obrany.