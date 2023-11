Rolls-Royce plánuje za 5-ročné obdobie zvýšiť zisk na štvornásobok

Logo Rolls-Royce. Foto: pixabay.com/652234

Britská spoločnosť Rolls-Royce plánuje za päťročné obdobie pod novým vedením zvýšiť prevádzkový zisk na štvornásobok. Okrem zníženia nákladov by k výraznému zvýšeniu zisku mal prispieť aj predaj niektorých aktív. Uviedol to v utorok šéf spoločnosti Rolls-Royce Tufan Erginbilgic. Informovala o tom agentúra Reuters.

Erginbilgic povedal, že nová stratégia, ktorú spustili pred necelým rokom, by mala do konca roka 2027 zabezpečiť prevádzkový zisk 2,8 miliardy libier (3,23 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje približne štvornásobnú hodnotu a oproti prognóze prevádzkového zisku na tento rok dvojnásobok. V tomto roku očakáva Rolls-Royce prevádzkový zisk na úrovni 1,2 miliardy až 1,4 miliardy libier.

Súčasťou plánu je aj predaj niektorých vedľajších aktív. Nový šéf, ktorý do firmy Rolls-Royce nastúpil v januári, si od ich predaja sľubuje získanie zhruba 1,5 miliardy libier. Naopak, spoločnosť sa chce vrátiť na trh motorov pre menšie úzkotrupé lietadlá, ako sú A320 od Airbusu a 737 od Boeingu. Tie sú vo veľkej miere využívané na lety naprieč Európou. Rolls-Royce prestal tieto motory vyrábať v roku 2011, teraz sa však chce k ich výrobe vrátiť, a to prostredníctvom partnerstva.

Okrem toho plánuje zmeny aj vo svojej zbrojárskej divízii, ktorá vyrába motory pre stíhačky a pohonné systémy pre jadrové ponorky. Vedenie firmy uviedlo, že v tejto divízii plánuje vývoj nových produktov.