Príde Slovensko pre predaj U.S. Steelu o stovky miliónov z plánu obnovy? Taraba so Sakovou sa chystajú do Japonska!

Areál košickej fabriky U.S. Steel. Foto: TASR

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) chcú ísť pre odpredaj košického U.S. Steel do Japonska. Informoval o tom Taraba.

Minister sa obáva najmä prepadnutia 600 miliónov eur, ktoré envirorezort ponúkol firme v rámci dekarbonizačnej schémy, ktorá je súčasťou plánu obnovy. „Potrebujeme vedieť od potenciálneho japonského investora, čo zamýšľa s tou fabrikou robiť. Je tam zamestnaných veľa ľudí, aby sme len tak čakali, ako sa to dorokuje,“ povedal minister s tým, že japonskú stranu už kontaktovali.

Fabrika v Košiciach je vôbec najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku. Čakajú ju preto obrovské investície do dekarbonizácie. Podľa plánov, ktoré boli predostreté slovenským úradom, sa spoločnosť chystala do modernizácie investovať 1,3 miliardy eur. Peniaze by mali smerovať najmä na vybudovanie ultramoderných oblúkových elektrických pecí, ktoré by mali byť schopné vyrobiť až 3,1 milióna ton ocele ročne. Podporiť ich má aj štát zo spomínanej dekarbonizačnej schémy.

U.S. Steel má prevziať japonský Nippon Steel

Americká spoločnosť U.S. Steel v polovici augusta oznámila, že začína formálny proces vyhodnocovania strategických alternatív pre svoju budúcnosť. Spoločnosť tak urobila po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk, od akvizície určitých výrobných aktivít až po úplné prevzatie.

Japonský výrobca ocele Nippon Steel je presvedčený, že úspešne dokončí plánovanú akvizíciu U. S. Steel, a to aj napriek odporu odborových zväzov v USA a niektorých senátorov.

Ako sme však písali v našom nedávnom článku, ani v prípade úspešného dokončenia akvizície U.S. Steelu nie je budúcnosť košickej hutníckej fabriky úplne jasná. Japonci sa totiž sústredili na americký trh a kupovať fabriku v Európe neplánovali. Napokon sa však dohodli na prevzatí amerického U.S. Steelu ako celku vrátane košických oceliarní.