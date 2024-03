Predaju košického U.S. Steelu hrozí krach: Zasiahnuť má samotný americký prezident Biden!

Fabrika U.S. Steel v Košiciach. Foto: SITA

Miliardový biznis, ktorý dohodol americký hutnícky koncern U.S. Steel s japonským oceliarskym gigantom Nippon Steel, sa napokon vôbec nemusí zrealizovať. Americký prezident Joe Biden má totiž údajne vyjadriť vážne obavy z dohodnutej akvizície. Akcie U.S. Steelu sa v reakcii na túto informáciu prudko prepadli.

Do predaja amerického U.S. Steelu, vrátane jeho košickej fabriky, má údajne zasiahnuť samotný americký prezident. Ako informuje Financial Times, podľa šiestich ľudí oboznámených so situáciou má Joe Biden vydať vyhlásenie, v ktorom vyjadrí vážne znepokojenie nad navrhovanou akvizíciou japonským Nippon Steelom. Udiať sa tak má údajne ešte pred návštevou japonského premiéra Fumia Kišidu vo Washingtone naplánovanou na 10. apríla.

Americkí predstavitelia o vypracovanom vyhlásení podľa Financial Times už mali informovať aj japonskú stranu. Bidenova pozícia sa má pritom interpretovať ako opozícia voči prevzatiu americkej výrobnej ikony zahraničnému vlastníkovi. Hoci americká administratíva má aj možnosť určité zahraničné akvizície zastaviť, v Bidenovom vyhlásení by priamo o blokovaní obchodu reč byť nemala. Ako celá transakcia dopadne je tak zatiaľ vo hviezdach.

Zvíťazí politika?

Kroky Bidenovej administratívy pritom možno čítať aj v súvislosti s blížiacimi sa americkými prezidentskými voľbami. Pensylvánia, kde U.S. Steel sídli, je totiž v súboji s Donaldom Trumpom kľúčovým štátom. Bidenov rival sa pritom už skôr ohradil proti podľa neho „hroznej“ dohode s Nippon Steel. Navyše, proti akvizícii sa postavila aj odborová organizácia United Steelworkers, ktorá rovnako sídli v pensylvánskom Pittsburghu.

Každopádne, na druhej strane Joe Biden týmto krokom riskuje naštrbenie vzťahov so stabilným spojencom. Ako povedal pre Financial Times jeden zdroj oboznámený so situáciou, pripravované vyhlásenie je japonskou stranou vnímané ako vysielanie signálu nedôvery voči japonskému vlastníctvu amerických spoločností. „Prezident to všetko vie, ale žiaľ, ako sa zdá, vo volebnom roku politika víťazí,“ uviedol zdroj.

Informácia o plánovanom vyhlásení amerického prezidenta proti akvizícii U.S. Steelu japonskou firmou Nippon Steel pritom nenechala chladné ani finančné trhy. Akcie amerického výrobcu ocele sa totiž počas stredajšieho obchodovania prepadli o takmer 13 percent z takmer 47 amerických dolárov na necelých 41 dolárov.

Košice ani nechceli

Najväčšia japonská oceliarska skupina Nippon Steel Corporation sa rozhodla kúpiť celý koncern U.S. Steel za vyše 14 miliárd dolárov, s dlhmi za takmer 15 miliárd. Dohoda bola oznámená v decembri minulého roka. Odvtedy sa naštartovali procesy smerujúce k finalizácii transakcie a zároveň sa postupne ozývali aj hlasy kritizujúce predaj ikonickej americkej priemyselnej spoločnosti do zahraničných rúk.

Čo by bola lepšia alternatíva pre košické oceliarne? zotrvanie vo vlastníctve amerického U.S. Steelu predaj oceliarne japonskej firme Nippon Steel Odoslať odpoveď

Spoločnosť U.S. Steel založili ešte v roku 1901 v Pittsburghu J.P. Morgan a Andrew Carnegie. Svojho času to bol pritom najväčší svetový producent ocele a dokonca najväčšia spoločnosť na svete vôbec. Podnik aktuálne vlastní okrem iného aj košické železiarne U.S. Steel Košice, predtým Východoslovenské železiarne, ktoré sú jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Košická hutnícka fabrika má pritom v celej transakcií špecifickú pozíciu. Japonskému Nippon Steelu totiž pri akvizícii amerického koncernu vôbec nešlo o európsky trh, ale o posilnenie pozície predovšetkým v Spojených štátoch amerických. Po oznámení transakcie sa tak začína ukazovať, že ani samotní Japonci zatiaľ nevedia, čo by s košickou fabrikou robili. Viac sa dočítate v našom nedávnom článku.