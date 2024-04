Ropa zdražuje: Prispieva k tomu pretrvávajúce geopolitické napätie

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Ceny ropy sa dnes zvyšujú, k ich rastu prispieva pretrvávajúce geopolitické napätie. Severomorská ropa Brent okolo 18.00 h SELČ vykazovala nárast o zhruba 0,6 percenta, držala sa ale pod hranicou 90 dolárov za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) si v rovnakom čase pripisovala tiež zhruba 0,6 percenta, dostala sa tak nad 84 USD za barel.

Výraznejšiemu rastu cien ropy zabránili najnovšie údaje o vývoji inflácie v Spojených štátoch, ktoré signalizovali, že americká centrálna banka (Fed) nebude ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb. Americké ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že medziročný rast cenového indexu výdavkov na osobnú spotrebu v USA v marci zrýchlil na 2,7 percenta z februárových 2,5 percenta. Index je preferovaným ukazovateľom inflácie pre Fed.

Ilustračné foto: SITA/AP

„Dnešné údaje boli pre trh dostatočné na to, aby dospel k záveru, že Fed v najbližšom čase úrokové sadzby nezníži,“ uviedol podľa agentúry Reuters analytik John Kilduff zo spoločnosti Again Capital. Nižšie úroky by mohli podporiť hospodársky rast, a tým aj dopyt po palivách. Spojené štáty sú najväčšou ekonomikou a najväčším spotrebiteľom ropy na svete.