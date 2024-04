Katalánsko rieši, ako skĺbiť sucho a intenzívny chov ošípaných

Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Španielsky región Katalánsko, ktorý už mnoho mesiacov čelí silnému suchu, rieši, ako skĺbiť nedostatok vody s intenzívnym chovom ošípaných. Pri ňom je veľká spotreba vody a súčasne niektoré jej zdroje znečisťuje, napísal server Politico. Ekologické organizácie kritizujú veľkochovy ošípaných, ktoré sú však pre mnohých farmárov výhodnejšie než iné poľnohospodárske činnosti.

Počet chovaných ošípaných v Španielsku sa v poslednej dekáde prakticky zdvojnásobil. Katalánsko je regiónom s druhým najvyšším počtom chovaných ošípaných. Podľa údajov z roku 2022 ich bolo skoro osem miliónov, o niekoľko stoviek tisíc viac, ako koľko je obyvateľov tohto regiónu na severovýchode Španielska.

Katalánsko súčasne zažíva silnú vlnu sucha a regionálna vláda musela na začiatku februára vyhlásiť stav núdze. To viedlo k zavedeniu rôznych obmedzení, ktoré majú za cieľ dosiahnuť úspory v spotrebe vody v domácnostiach aj v priemyselnej výrobe. Reštrikcie sa týkajú aj poľnohospodárstva.

V okrese Osona žije 150 000 ľudí a milión ošípaných

Región preto rieši, ako skĺbiť nedostatok vody a intenzívny chov ošípaných, ktorý naopak vyžaduje veľké množstvo vody. V niektorých oblastiach je podľa obyvateľov a aktivistov situácia ťažko udržateľná. To sa týka napríklad okresu Osona, kde žije na 150 000 ľudí a zhruba jeden milión ošípaných. „Spotreba vody chovmi ošípaných je vyššia než u ľudí,“ uviedla Ginesta Maryová, ktorá vedie miestnu platformu na ochranu rieky Ter. Tú úrady striktne regulujú kvôli nízkemu naplneniu priehrad a nádrží. Nízke prietoky podľa ekológov ohrozujú ekosystémy v rieke a jej okolí.

„Najlepším riešením by bolo, keby začalo pršať,“ povedala serveru Politico katalánska ministerka pre zahraničné vzťahy Meritxell Serretová. Podľa nej sa však región musí pripraviť aj na scenár, že sa tak nestane. Podľa ekológov je nutné stanoviť priority v spotrebe vody. Varujú však pred tým, aby úrady brali do úvahy iba ekonomické ohľady. „Niektorí tvrdia, že by sme mali vodu poskytnúť aktivitám, ktoré majú najväčšiu ziskovosť, ale to by ošípané znovu vyhrali,“ uviedla agronomka Annelies Broekmanová.

Veľkochovy nielen spotrebúvajú veľké množstvo vody, ale tiež ju vo veľkej miere znečisťujú

Odborníci tiež poukazujú na to, že veľkochovy nielen spotrebúvajú veľké množstvo vody, ale tiež ju vo veľkej miere znečisťujú. V prípade ošípaných ide predovšetkým o nitráty obsiahnuté v moči. Podľa prieskumu organizácie Greenpeace je na tom ohľadom nitrátov Katalánsko najhoršie zo všetkých španielskych regiónov. V prieskume, ktorý organizácia zverejnila v roku 2022, všetky vzorky spodných vôd vykazovali znečistenie nitrátmi. Pri povrchových vodách to bolo 42 percent.

Chovatelia a veľkí spracovatelia systematicky spolupracujú, chovom sa preto darí

Chovom ošípaných sa v Katalánsku darí, pretože sa podarilo vytvoriť systém, v ktorom spolupracujú chovatelia a veľkí spracovatelia. To podľa serveru Politico prináša poľnohospodárom väčšie výnosy, ako keby sa venovali iným aktivitám typickým pre región, ako je pestovanie olív či obilia. Podľa kritikov tým však vznikla továreň na lacné mäso, ktorá zásobuje štáty v Európe i mimo nej.

Model integrácie chovateľov a veľkých spracovateľov obhajuje šéf asociácie španielskych chovateľov ošípaných Miguel Ángel Higuera. Podľa neho ide „o najudržateľnejší model“ produkcie bravčového, ktorý zaručuje jednotnú kvalitu a dohľadateľný pôvod produktu. Katalánsky chovateľ Eloi Boada, ktorý vlastní okolo 5000 svíň, tiež odmieta, že by jeho podnikanie prispievalo k znečisteniu vody. Ekológovia sú podľa neho príliš veľkí puntičkári.