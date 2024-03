Automobilky Nissan a Honda chcú spolupracovať pri vývoji elektromobilov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/paulbr75

Japonské automobilky Nissan a Honda chcú spolupracovať vo vývoji elektromobilov a inteligentných technológií pre automobily. Cieľom je znížiť náklady a zlepšiť konkurencieschopnosť, oznámili v piatok firmy. Automobilky tak spoja svoje zdroje v odvetví, v ktorom japonskí výrobcovia áut zaostávajú.

Podniky sa dohodli na začatí takzvanej štúdie realizovateľnosti strategického partnerstva a ich dohoda je nezáväzná, uviedli na piatkovej tlačovej konferencii riaditelia oboch automobiliek. Zdroje oboznámené so situáciou agentúre Kjódó už skôr povedali, že automobilky uvažujú o spoločnom nákupe dielov a zdieľaní hlavných komponentov pre svoje elektromobily.

Krok prichádza v čase, keď celosvetovo zosilnela konkurencia na trhu s elektromobilmi a na mnohých trhoch predaj plne elektrických áut rastie s tým, ako sa krajina snaží znížiť emisie oxidu uhličitého. Znižovanie nákladov je pri vývoji plne elektrických áut dôležité. Tieto vozidlá majú drahé batérie a ďalšie sofistikované systémy.

„Novovznikajúci hráči sú veľmi razantní a presadzujú sa neuveriteľnou rýchlosťou,“ povedal generálny riaditeľ Nissanu Makoto Učida. „Nemôžeme v tejto konkurencii zvíťaziť, ak sa budeme držať konvenčného vžitého názoru a tradičného prístupu,“ dodal.

Spolupracovať by firmy mohli doma aj v zahraničí

Prezident Hondy Tošihiró Mibe povedal, že obe firmy podpísali nezáväzné memorandum o porozumení, ktoré sa týka oblastí možnej spolupráce, jej rozsah však bude ešte len určený. Spolupracovať by firmy mohli doma aj v zahraničí.

Prípadné spojenie by vytvorilo silnú japonskú alianciu, ktorá by sa mohla postaviť dominantným zahraničným konkurentom, ako je americká automobilka Tesla a čínska spoločnosť BYD. Mohlo by tiež znamenať zmenu súčasnej stratégie Nissanu na trhu s elektromobilmi. Nissan sa doteraz zameriaval na svoju alianciu s francúzskym Renaultom a s japonskou automobilkou Mitsubishi. Vlani sa rozhodol investovať do nového podniku Renaultu na výrobu elektromobilov nazvaného Ampere, aby rozšíril svoju ponuku. Elektromobil Nissan Micra má zdieľať rovnakú architektúru ako nový Renault Five a bude sa vyrábať v rovnakom závode v severnom Francúzsku.

Vlani Nissan obmedzil rozsah svojej spolupráce s Renaultom

Potenciálna spolupráca s Hondou by alianciu s Renaultom a Mitsubishi ovplyvniť nemala. Vlani Nissan obmedzil rozsah svojej spolupráce s Renaultom a francúzska automobilka odvtedy podpísala dohody s novými partnermi, ako je čínska spoločnosť Geely.

Honda tradične dáva prednosť vlastnému vývoju vozidiel. V posledných rokoch ale rozšírila spoluprácu vo výrobe elektromobilov s ďalšími spoločnosťami, ako je Sony a General Motors.