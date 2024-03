Zmeny v predčasných dôchodkoch sú už pripravené: Máme na to ešte dosť času, tvrdí minister Tomáš!

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: TASR

Riešenie problému s masívnymi odchodmi zamestnancov do predčasného starobného dôchodku má už minister práce Erik Tomáš pripravené. Situácia sa však v úvode tohto roka upokojila a minister tak tvrdí, že má na jeho predstavenie ešte čas. Najnovšie prezradil, čo ešte brzdí zamestnávateľmi očakávané opatrenie.

Vysoké počty zamestnancov odchádzajúcich do predčasných dôchodkov potrápili zamestnávateľov hlavne v závere minulého roka. Od začiatku tohto roka sa však situácia podľa ministra práce Erika Tomáša upokojila. Tento pokoj je však len dočasný, keďže ďalšiu vlnu záujemcov rezort očakáva opäť pred koncom roka.

„Ľudia budú chcieť odchádzať do predčasného dôchodku až ku koncu roka, aby čo najviac skrátili to obdobie medzi odchodom do predčasného dôchodku a nadobudnutím reálneho dôchodkového veku, aby penalizácia trvala čo najkratšie,“ vyhlásil v stredu po rokovaní vlády Tomáš.

Ministerstvo práce tak má podľa jeho slov na úpravu príslušnej legislatívy dostatok času. Upokojenie situácie v úvode tohto roka potvrdili aj zástupcovia zamestnávateľov. Štát by však podľa nich nemal situáciu podceniť a mal by pripraviť potrebné opatrenia.

Mal by štát upraviť podmienky odchodu do predčasného dôchodku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Minister práce najnovšie prezradil, že príslušné opatrenie už má pripravené. Na jeho konkrétnu podobu si však budeme musieť ešte počkať. „Ja to opatrenie už mám pripravené, komunikujem dokonca o tomto opatrení aj s Európskou komisiou. Nemám ešte definitívny súhlas koaličnej rady. Akonáhle s tým prídem do parlamentu, tak budete hneď informovaní,“ vyhlásil Tomáš. Zároveň dodal, že v súčasnosti by bolo zverejnenie detailov predčasné.

Prípravu riešení problémov s odchodmi do predčasného dôchodku avizuje ministerstvo práce už dlhšie. Konkrétne opatrenia mal rezort predstaviť už v januári. Minister práce však následne informoval, že problémy, ktoré spôsobujú zamestnávateľom predčasné starobné dôchodky, nebolo možné riešiť pre obštrukcie opozičných poslancov v Národnej rade SR.

Signálov, že s predčasnými dôchodkami nie je úplne všetko v poriadku, postupne pribúdalo najmä s blížiacim sa koncom roka 2023. Neštandardnú situáciu signalizovali správy zo Sociálnej poisťovne, ktorá viackrát avizovala, že kvôli obrovskému náporu budúcich seniorov musela prijať špeciálne opatrenia, aby vybavovanie predčasných dôchodkov vôbec stíhala.

Napokon sa ich téma dostala aj na pôdu decembrového rokovania tripartity. Viac si o dôvodoch vzniku tohto problému môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.