Čaká nás ďalšia vlna odchodov do predčasného dôchodku: Firmy volajú po zvýhodnení pracujúcich penzistov!

Problém spojený s masívnymi odchodmi pracovníkov do predčasného starobného dôchodku sa na Slovensku zmiernil. Kým v závere vlaňajška odchody zamestnancov výrazne trápili zamestnávateľov, v úvode tohto roka sa situácia upokojila. Pokoj je však len dočasný, štát totiž očakáva ešte ďalšiu vlnu odchodov v závere roka. Zamestnávatelia varujú pred podcenením situácie a navrhujú konkrétne riešenie, ktoré by sa mohlo páčiť aj pracujúcim dôchodcom.

Dramatická či katastrofálna. Aj takýmito výrazmi označovali sociálni partneri situáciu v podnikoch počas mimoriadneho rokovania tripartity začiatkom decembra minulého roka. Tá sa zaoberala aj témou predčasných dôchodkov, keďže spôsobovala podnikom výrazné problémy.

Aktuálne už ministerstvo práce tvrdí, že v januári 2024 zaznamenali výrazný pokles žiadostí o predčasné dôchodky oproti koncu minulého roka. Problémy sa však ešte môžu objaviť v závere roka.

„Očakávame, že podobná vlna ako koncom roka 2023, ešte príde. Vychádzame zo skúseností, že ľudia žiadajú o predčasné dôchodky čo najbližšie k dosiahnutiu dôchodkového veku, aby sa im predčasný dôchodok krátil, čo najmenej,“ dodal rezort práce pre web oPeniazoch.sk.

Upokojenie situácie potvrdzujú aj zamestnávatelia. Štát by však podľa nich nemal situáciu podceniť a mal by pripraviť potrebné opatrenia. „V súvislosti s hromadným odchodom pracovníkov do predčasných dôchodkov, ktoré pracovný trh výrazne pocítil v závere minulého roka, došlo v prvých mesiacoch tohto roka skutočne k určitému upokojeniu a stabilizácii. Aj napriek tomu však máme za to, že štát by situáciu nemal podceňovať, a mal by pripraviť plán systémových opatrení, ktoré nám pomôžu predísť obdobnému stavu, aký nastal koncom vlaňajška,“ uvádza hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová.

Zástupcovia zamestnávateľov ďalej vyjadrili vieru, že čas, kedy sa situácia jemne zastabilizovala bude využitý na prípravu koncepčných zmien a opatrení „v predstihu“, a že situáciu nebudeme riešiť až vtedy, keď opäť nastane „problém“.

Situácia sa zlepšila, no problém pretrváva

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz pre web oPeniazoch.sk upozornil, že aj keď sa situácia s odchodmi do predčasných dôchodkov do určitej miery upokojila, problém s nedostatkom pracovnej sily ostáva nevyriešený. „Zníženie počtu ľudí odchádzajúcich do predčasného dôchodku je len totiž jedna strana mince. Na druhej strane stojíme pred výzvou, ako nahradiť tých, ktorí už do dôchodku odišli,“ dodáva Andrej Lasz.

Zamestnávatelia pritom ponúkajú aj riešenie. Tým by mohlo byť zvýhodnenie súbehu dôchodku a pracovnej činnosti, čo by pomohlo zmierniť nedostatok pracovnej sily v niektorých kľúčových profesiách.

„Nami preferovaným návrhom je preto zvýšenie sumy, ktorú môže predčasný dôchodca zarobiť. V súčasnosti je to 2400 eur ročne. Keby sa však zvýšila na sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, oplatilo by sa predčasným dôchodcom ostať pracovať aj v súbehu s poberaním svojej penzie,“ navrhujú.

Prípravu riešení už dlhšie avizuje aj ministerstvo práce. Konkrétne opatrenia mal rezort predstaviť už v januári. Minister práce Erik Tomáš však následne informoval, že problémy, ktoré spôsobujú zamestnávateľom predčasné starobné dôchodky, nebolo možné riešiť pre obštrukcie opozičných poslancov v Národnej rade SR.

Rezort práce aktuálne tvrdí, že situáciu súvisiacu s predčasnými dôchodkami sleduje a analyzuje aj možné výkyvy v budúcnosti. Ako by mohli vyzerať opatrenia na zlepšenie situácie a či rezort zvažuje aj zamestnávateľmi navrhované riešenie, však ministerstvo zatiaľ prezradiť nechce.

„V rámci vládnej koalície sa touto problematikou budeme detailne zaoberať. Nájdeme také riešenie, ktoré bude vyhovujúce aj pre sociálnych partnerov,“ dodal rezort pre oPeniazoch.sk.

Signálov, že s predčasnými dôchodkami nie je úplne všetko v poriadku, postupne pribúdalo najmä s blížiacim sa koncom roka 2023. Neštandardnú situáciu signalizovali správy zo Sociálnej poisťovne, ktorá viackrát avizovala, že kvôli obrovskému náporu budúcich seniorov musela prijať špeciálne opatrenia, aby vybavovanie predčasných dôchodkov vôbec stíhala. Napokon sa ich téma dostala aj na pôdu decembrového rokovania tripartity. Viac si o dôvodoch vzniku tohto problému môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.