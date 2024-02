Problémy aj v kritickej infraštruktúre: Situácia s predčasnými dôchodkami je „katastrofálna“, vláda bude konať!

Foto: unsplash.com/Ümit Yıldırım

Masívne odchody pracovníkov do predčasného starobného dôchodku spôsobujú problémy čoraz väčšiemu počtu firiem. Tento problém pritom neobchádza ani pre chod štátu dôležité spoločnosti. Problémy hlási napríklad dominantný výrobca elektriny či železničné spoločnosti. Nahradiť masívne výpadky pracovnej sily je pre nich totiž veľmi náročné. Ministerstvo práce už dlhšie avizuje, že na riešení problému pracuje. Najnovšie rezort prezradil, kedy by sme mohli spoznať pripravené opatrenia.

Dramatická či katastrofálna. Aj takýmito výrazmi označovali sociálni partneri súčasnú situáciu v podnikoch počas mimoriadneho rokovania tripartity začiatkom decembra. Tá sa zaoberala aj témou predčasných dôchodkov, keďže spôsobuje podnikom výrazné problémy. Potvrdil to aj minister práce Erik Tomáš, ktorý je zároveň aj predsedom Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Vysoký nárast odchodov do predčasného starobného dôchodku spôsobuje podľa Tomáša zamestnávateľom problémy, pričom hrozí riziko nedostatku potrebného počtu zamestnancov na zabezpečenie riadneho chodu spoločností. A to aj takých, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Rýchle nahradenie zamestnancov je totiž veľmi zložité vzhľadom na potrebnú prax aj odbornosť.

Podľa údajov rezortu práce vlani od začiatku roka do novembra stúpol počet novopriznaných predčasných starobných dôchodkov na 15 734, čo je medziročný nárast až o 34,2 percenta. A to pritom nebolo ešte konečné číslo za celý vlaňajšok.

„Hlavným dôvodom nárastu predčasných odchodov na dôchodok je od 1. januára 2023 zavedenie nového predčasného starobného dôchodku, na ktorý má nárok osoba po 40 odpracovaných rokoch s penalizáciou 0,3 percenta za každý mesiac, mimoriadna valorizácia dôchodkov, ako aj pokles reálnych miezd, ktoré znižujú aktuálnu dôchodkovú hodnotu,“ uvádza rezort práce podľa záznamu z decembrového rokovania tripartity, ktorý bol zverejnený až koncom januára.

Kritická infraštruktúra v ohrození?

Na rokovaní pritom aktuálny stav priblížili aj zástupcovia zamestnávateľov. Výrazne problémy pociťuje napríklad najväčší výrobca elektriny na Slovensku – Slovenské elektrárne. Kým v roku 2022 bežne odchádzalo v tejto spoločnosti do dôchodku okolo 100 zamestnancov, vlani odišlo do dôchodku až 320 pracovníkov, pričom najväčší nárast je práve z dôvodu spomínanej možnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Problémy sa však nekončia. V tomto roku hrozí, že spoločnosť príde o ďalších až 331 zamestnancov. „Nahradiť avizovaný výpadok bude pre spoločnosť extrémne náročné, nakoľko na pracovnom trhu takíto zamestnanci nie sú k dispozícii. Noví zamestnanci pritom musia prechádzať zložitou odbornou a profesijnou prípravou. Takáto príprava zamestnancov na zabezpečenie prevádzky jadrovej elektrárne trvá od šiestich mesiacov až do dvoch rokov,“ približujú problémy Slovenské elektrárne.

Takéto obrovské odchody v priebehu jedného kalendárneho roka môžu mať dopad aj na zabezpečenie plynulého nástupníctva odborne zdatného personálu na prevádzku jadrovej elektrárne. Slovenské elektrárne preto žiadajú, aby bola legislatíva navrátená do pôvodného stavu, alebo aby boli podmienky odchodu do predčasného dôchodku menej atraktívne.

Problém však majú aj ďalšie sektory slovenského hospodárstva. Výnimkou nie sú ani napríklad autodopravcovia. Tí tvrdia, že je prakticky nemožné obsadiť potrebné pozície v krátkom čase a u mladých ľudí pretrváva neochota nastúpiť do nepretržitých prevádzok.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy označila situáciu za katastrofálnu. Len za vlaňajšok prišli firmy o 10-tisíc skúsených pracovníkov viac ako kedykoľvek predtým a bude problém ich nahradiť.

Minister dopravy Jozef Ráž označil stav v železničnom sektore za ešte dramatickejší, keďže v ňom pracuje 22-tisíc zamestnancov, z toho bolo nahlásených na odchod do predčasného starobného dôchodku 1 418 ľudí. Predstavuje to zhruba 6,5 percenta pracovnej sily.

Minister práce Erik Tomáš sociálnym partnerom ešte v decembri prisľúbil, že v čo najkratšom čase sa bude zaoberať prípravou príslušnej legislatívy na riešenie tohto problému. A to buď zvýšením koeficientu mesačného zníženia dôchodkovej sumy, alebo inými opatreniami.

V médiách sa pritom začali objavovať špekulácie, že by jedným z opatrení mohlo byť výrazné zvýšenie „penalizácie“ za predčasný odchod do dôchodku až na 1 percento za každých 30 dní zostávajúcich do riadneho dôchodkového veku. Túto radikálnu zmenu však ministerstvo odmietlo.

Pripravené zmeny by sme mali spoznať už čoskoro

Aktuálne rezort práce pre web oPeniazoch.sk priblížil, že riešenie aktuálnej situácie s predčasnými dôchodkami by sa verejnosť mala dozvedieť už čoskoro. „V priebehu nasledujúcich dní by mal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstaviť návrh riešenia v tejto oblasti,“ odpovedalo ministerstvo práce na naše otázky.

Samotný minister Erik Tomáš avizuje predstavenie pripravených opatrení už dlhšie. Ako sa však vyjadril, problémy, ktoré spôsobujú zamestnávateľom predčasné starobné dôchodky, nebolo možné riešiť pre obštrukcie opozičných poslancov v Národnej rade SR. Viac si o jeho vyjadreniach môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.