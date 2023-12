Predčasné dôchodky prerastajú štátu aj zamestnávateľom cez hlavu: Vláda chystá zmeny, už také atraktívne nebudú!

Foto: pixabay.com/Alexas_Fotos

Výrazný nárast predčasného odchodu Slovákov do dôchodku spôsobuje problémy snáď na všetkých frontoch. Sociálna poisťovňa na ich vyplácanie míňa oveľa viac, ako plánovala, zamestnávatelia majú zase problém odchádzajúcich ľudí nahradiť. Vláda bude reagovať, už čoskoro chystá v predčasných dôchodkoch zmeny. Ich atraktivita tak zrejme výrazne klesne.

Signálov, že s predčasnými dôchodkami nie je úplne všetko v poriadku, postupne pribúdalo najmä s blížiacim sa koncom roka 2023. Neštandardnú situáciu signalizovali správy zo Sociálnej poisťovne, ktorá viackrát avizovala, že kvôli obrovskému náporu budúcich seniorov musela prijať špeciálne opatrenia, aby vybavovanie predčasných dôchodkov vôbec stíhala. Napokon sa ich téma dostala aj na pôdu decembrového rokovania tripartity, kde sa zamestnávatelia mali posťažovať, že húfne odchody zamestnancov do predčasného dôchodku im spôsobujú vážne problémy.

Stačí 40 odpracovaných rokov

Hlavným dôvodom obrovského nárastu záujmu o predčasný starobný dôchodok je podľa Sociálnej poisťovne legislatívna zmena účinná od začiatku roka 2023. Záujemcom o predčasný dôchodok totiž po novom stačí mať odpracovaných 40 rokov. V takom prípade štát neskúma dôchodkový vek. Neplatí teda podmienka, že o predčasný dôchodok možno požiadať najskôr dva roky do riadneho dôchodkového veku.

Jedinou podmienkou okrem 40 odpracovaných rokov je, aby suma predčasného dôchodku prevyšovala 1,6-násobok sumy životného minima. Následne výpočet predčasného dôchodku funguje tak, že za každých 30 dní do riadneho dôchodkového veku sa z celkovej sumy dôchodku odpočíta 0,3 percenta.

Žiadostiam o predčasný dôchodok pritom v roku 2023 nahrávala aj ich výhodnosť v porovnaní s tým, ak seniorom vychádzal riadny dôchodok na rok 2024, na čo upozornil vo svojich tipoch aj súčasný europoslanec Jozef Mihál. Seniori si totiž podľa neho môžu od štátu prísť na slušné peniaze a ich dôchodok môže byť v niektorých prípadoch iba o pár eur nižší ako v prípade, že by čakali do riadneho dôchodku.

V priemere až 700 eur

Všetky tieto faktory vyústili najmä koncom roka do spomínaného rastúceho náporu na Sociálnu poisťovňu. Tá viackrát ubezpečovala záujemcov, že na jeho zvládnutie prijala špeciálne opatrenia. Faktom tak je, že predčasných dôchodcov výrazne pribúda a štát na ich výplatu míňa čoraz väčšie peniaze. Nestúpa totiž len počet ľudí v predčasnom starobnom dôchodku, ale výrazne sa zvýšila aj jeho priemerná vyplácaná suma. Kým na začiatku roka podľa údajov Sociálnej poisťovne predstavoval priemerný predčasný starobný dôchodok niečo cez 570 eur, v novembri už to bolo takmer 700 eur.

Výsledkom tak je, že Sociálna poisťovňa celoročný rozpočet na predčasné dôchodky na rok 2023 minula už niekedy počas septembra. „Sociálna poisťovňa mala v roku 2023 schválený rozpočet na predčasné starobné dôchodky vo výške 93,4 milióna eur,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Ku koncu novembra už pritom na predčasné dôchodky vyplatila viac ako 127 miliónov eur. Celoročný rozpočet tak už prečerpala o viac ako 36 percent a to ešte nepoznáme údaje za december.

Poberatelia predčasných dôchodkov sa však obávať nemusia. Hoci rozpočet na ich typ dôchodku bol výrazne prekročený, Sociálna poisťovňa má platobnú schopnosť garantovanú štátom. Ak teda odvody nepostačujú na pokrytie jej výdavkov, napríklad aj na predčasné dôchodky, o ich zabezpečenie sa postará štát transferom finančných prostriedkov. Každopádne, pri aktuálne napätom štátnom rozpočte to určite nie je príjemná správa ani pre ministra financií.

Ministerstvo práce chystá zmeny!

Veľké problémy však nárast odchodov ľudí do predčasného dôchodku spôsobuje aj zamestnávateľom. Nahradiť veľké počty odchádzajúcich skúsených ľudí v dnešnej situácii na pracovnom trhu totiž vôbec nie je jednoduché. Do predčasného dôchodku pritom podľa nich odchádza až o tretinu viac ľudí ako pred rokom. Táto téma bola preto aj na programe decembrového rokovania hospodárskej a sociálnej rady, na ktorej mal nový minister práce Erik Tomáš zamestnávateľom prisľúbiť v tomto smere pomoc.

Ako majú konkrétne zmeny v predčasnom dôchodku vyzerať, však zatiaľ nevieme. „Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš považuje súčasný nárast žiadostí o predčasný dôchodok za alarmujúci. Aj preto rezort práce, po dohode so sociálnymi partnermi, pripraví riešenie v podobe zmeny legislatívy, pričom na stole máme viacero rozpracovaných opatrení, ktoré si ešte vyžiadajú diskusiu,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk rezort práce.

V médiách sa pritom začali objavovať špekulácie, že by mohlo ísť napríklad o výrazné zvýšenie spomínanej „penalizácie“ za predčasný odchod do dôchodku až na 1 percento za každých 30 dní zostávajúcich do riadneho dôchodkového veku. Túto radikálnu zmenu ministerstvo však aktuálne odmieta. „Môžeme uviesť, že už medializovaný percentuálny nárast krátenia dôchodku na 1 percento je nepravdivý,“ dodáva ministerstvo.

Súhlasili by ste v aktuálnej situácii s úpravami podmienok predčasného dôchodku, ktoré by smerovali k znižovaniu jeho atraktivity pre záujemcov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Akokoľvek budú navrhované zmeny v konečnom dôsledku vyzerať, je viac ako pravdepodobné, že atraktivita odchodu do predčasného dôchodku po veľmi priaznivom roku 2023 klesne. V akej miere, to by sme sa mali dozvedieť už čoskoro a zmeny by mali byť následne schvaľované v expresnom režime. „Zámerom je predložiť zmenu v skrátenom legislatívnom konaní na januárovej schôdzi parlamentu. Bližšie o navrhovaných zmenách budeme včas informovať,“ dodáva rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.