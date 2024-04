Obrat na hypotekárnom trhu? Niektorí dlžníci sa už tešia z klesajúcich sadzieb! (prehľad úrokov v bankách)

PREHĽAD ÚROKOV Foto: TASR

Očakávané znižovanie úrokových sadzieb sa už pomaly stáva realitou. Aj keď na rozhodnutie Európskej centrálnej banky o znížení sadzieb stále len čakáme, na trhu sa už objavujú signály, že sadzby sú už blízko vrcholu. V niektorých prípadoch už začali aj postupne klesať.

Pre ďalší vývoj úrokových sadzieb v Európe a aj na Slovensku sú rozhodujúce kroky Európskej centrálnej banky (ECB). Tá sa po ich rekordnom zvýšení v predchádzajúcom období dostala do fázy, keď posudzuje podmienky pre ich zníženie. Bankári čoraz častejšie začínajú hovoriť o tom, kedy a do akej miery by mala centrálna banka svoju menovú politiku začať uvoľňovať. Prvý krok k zníženiu sadzieb by pritom mohol prísť už začiatkom leta.

Úroky na hypotekárnych úveroch pre domácnosti sú už na Slovensku pravdepodobne blízko vrcholu. Konštatujú to na základe vývoja v posledných mesiacoch analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP). Niektorí dlžníci sa pritom môžu už tešiť aj z klesajúcich nákladov na pôžičky. „V súčasnosti už môžeme pozorovať veľmi mierny pokles úrokových sadzieb pre znovu prerokované úvery, zatiaľ čo sadzby na čisto nových úveroch pokračujú v miernom raste,“ uvádzajú analytici.

Tento vývoj môže byť ovplyvnený rozdielnym prístupom bánk k jednotlivým dlžníkom. Aktuálny vývoj totiž podľa analytikov naznačuje, že banky sú ochotné poskytnúť lepší úrok dlžníkom, ktorí za sebou majú históriu bezproblémového správania, zatiaľ čo pri nových dlžníkoch sú opatrnejšie.

Banky potvrdzujú, že pri posudzovaní úveru na bývanie je viacero aspektov, ktoré berú do úvahy a každý má svoju váhu pri finálnom posúdení. Jedným z viacerých parametrov je aj úverová história klienta. "Ak nemal nikdy problém so splácaním, existuje u neho väčšia pravdepodobnosť, že ďalšie úvery bude tiež splácať riadne a načas. Na rozdiel od klienta, ktorý ešte nikdy nič nesplácal a teda nemá žiadnu úverovú históriu," uviedla pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.

Výraznejší impulz pre pokles úrokových sadzieb na Slovensku by tak mohol prísť s očakávaným rozhodnutím ECB o znížení sadzieb. K poklesu úrokových sadzieb by sme sa eventuálne mohli podľa 365.bank dostať ku koncu roka, kedy pravdepodobne bude znižovať sadzbu aj ECB.

Klienti môžu doplatiť aj na zlé hospodárenie štátu

Ani tento krok však nemusí stačiť na to, aby sa hypotekárny dlžníci tešili z výrazného poklesu ich sadzieb. Ako totiž upozorňujú analytici, do výsledných sadzieb, ktoré ponúkajú banky, sa premietajú aj ďalšie faktory.

Sadzby sa neodvíjajú len od sadzby ECB, ale záleží napríklad aj na tom, ako hospodárime ako štát. "Aktuálne patríme medzi krajiny eurozóny, ktoré si požičiavajú najdrahšie. Ak si štát požičiava za drahšie, premietne sa to aj do úrokových sadzieb bánk pre konečného spotrebiteľa. Aj v tomto kontexte je preto náročné predikovať vývoj sadzieb. To, či budú banky zvýhodňovať refinančné úvery nad novými je tak na ich individuálnom rozhodnutí," dodáva Linda Valko Gáliková.

Náznak obratu na hypotekárnom trhu je možné vidieť aj pri porovnaní úrokových sadzieb v bankách. Viaceré z nich už oproti vlaňajšiemu novembru išli so sadzbami dole. Aktuálne najnižšie sadzby pri 3-ročnej fixácii ponúka Prima banka, a to na úrovni 4 percentá. Pri 5-ročnej fixácii poskytuje najnižší úrok vo výške 4,05 percenta 365.bank.

Európska centrálna banka sa zatiaľ minulý mesiac k znižovaniu úrokových sadzieb ešte neodhodlala. Jedným z rozhodujúcich faktorov pre prípadné zníženie sadzieb je inflácia. Tá sa už podľa najnovších údajov blíži v eurozóne k cieľovej hodnote dvoch percent. V marci klesla podľa predbežných údajov na 2,4 percenta. Aktuálny vývoj tak budú môcť bankári zhodnotiť už budúci týždeň na očakávanom zasadaní Rady guvernérov ECB 11. apríla.