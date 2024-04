Holzmann: Európska centrálna banka by mohla znížiť úroky v júni, je však potrebné sledovať Fed

Sídlo ECB vo Frankfurte. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka (ECB) by mohla pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb v júni, keďže inflácia by sa mohla spomaľovať rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo, nemala by však urobiť tento krok príliš skoro v porovnaní s americkou centrálnou bankou (Fed). Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann.

Inflácia v eurozóne zaznamenala za posledný rok výrazné spomalenie a rast ekonomiky sa zastavil. Finančníci tak začali čoraz častejšie diskutovať o tom, kedy a do akej miery by mala ECB začať svoju prísnu menovú politiku uvoľňovať. „O apríli neuvažujem,“ povedal Holzmann pre Reuters. Jún je však podľa neho v tomto smere schodnejší. „V júni budeme mať viac informácií,“ dodal.

Holzmanna považujú niektorí bankári za najkonzervatívnejšieho člena Rady guvernérov ECB, ktorý často odmietal diskusie o znižovaní úrokových sadzieb. Jeho opatrný súhlas s redukciou úrokov na júnovom zasadnutí tak naznačuje, že v Rade guvernérov sa na tomto termíne zhoduje stále viac členov.

Americká centrálna banka bude v júni rozhodovať o týždeň neskôr než ECB

Holzmann však opätovne upozornil, že ak k rovnakému kroku nepristúpi v júni aj americký Fed, reakcie trhov na rozdielne menové politiky vymažú veľkú časť prínosu, ktorý sa od rozhodnutia ECB očakáva. „Ak do júna budeme mať údaje, ktoré budú podporovať zníženie úrokových sadzieb, pravdepodobne sa pre tento krok rozhodneme a budeme iba dúfať, že Fed urobí potom to isté,“ povedal Holzmann poukazujúc na fakt, že americká centrálna banka bude v júni rozhodovať o týždeň neskôr než ECB. Ak však Fed nebude eurozónu nasledovať, môže to zredukovať očakávaný vplyv rozhodnutia ECB na ekonomiku, dodal guvernér rakúskej centrálnej banky.