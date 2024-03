Dôležité rozhodnutie zmenu opäť neprinieslo: Kedy sa dočkáme lacnejších úverov?

Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka sa k znižovaniu úrokových sadzieb ešte neodhodlala. Zlacňovanie úverov tak musí počkať.

Základné úrokové sadzby zostávajú aj po štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky bez zmeny. Hlavná úroková sadzba z refinančných operácií tak zostáva na úrovni 4,5 percenta, úroková sadzba z depozitných operácií na úrovni 4 percentá a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie zotrváva vo výške 4,75 percenta.

„Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Na základe svojho aktuálneho hodnotenia Rada guvernérov usudzuje, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovni, ktorá pri dostatočne dlhom zachovaní podstatným spôsobom prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa,“ uvádza sa vo vyhlásení centrálnej banky.

Od úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky sa pritom odvíjajú aj úroky, ktoré platia z úverov obyvatelia krajín eurozóny. Znamená to teda, že na výraznejšie zlacňovanie úverov aj na Slovensku si budeme musieť počkať.

Všeobecne sa však očakáva, že úroky by mali už v tomto roku klesnúť. "Finančné trhy očakávajú zníženie úrokových sadzieb ECB do konca roka o 100 bázických bodov," uviedla pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková. Základná úroková sadzba v eurozóne by tak podľa nej mohla klesnúť o 1 percentuálny bod na 3,5 percenta. Porovnateľne by potom mohli klesať napríklad aj úroky z hypoték.

Trhy pritom podľa Valko Gálikovej započítavajú prvý pohyb sadzieb smerom nadol v lete a postupné pravidelné tempo štyroch znížení o 25 bázických bodov. "Predstavitelia ECB ostávajú opatrní, keďže vývoj cien a ekonomiky je ovplyvňovaný viacerými faktormi, ktorých oneskorený vývoj a náročná predikcia v čase, vyzýva k obozretnosti a môže podstatne zmeniť rozhodnutie prakticky od zasadnutia k zasadnutiu Rady guvernérov ECB," dodala.