Tipos sa zapája do kampane zameranej na riziká s hraním najmä u mladistvých

Ilustračné foto. Foto: tipos.sk

Spoločnosť Tipos sa zapojila do kampane Gift Responsibly – Zodpovedné darovanie v rámci stratégie podpory zodpovedného hrania. Jedným z cieľov je zvyšovať povedomie o preventívnych opatreniach a informovať o možných rizikách, ktoré súvisia s hraním hazardných hier, zameraných najmä na mladistvých. V pondelok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Tipos Adriana Podobová.

„Spoločnosť Tipos si uvedomuje, že deti a mladiství sú najohrozenejšou skupinou z pohľadu hazardných hier. Napriek tomu, že predaj lotériových produktov je na Slovensku povolený až od 18 rokov, môžu sa aj oni prostredníctvom dospelých dostať k takejto forme zábavy,“ uviedla Podobová s tým, že Tipos realizuje viaceré opatrenia s cieľom ochrany detí a mladistvých.

Tipos chce kampaňou apelovať najmä na rodičov, aby neumožňovali deťom prísť do kontaktu s hazardom podobne ako s alkoholom či potenciálne návykovými látkami a činnosťami. Do kampane sa každoročne pridávajú viaceré lotériové spoločnosti či organizácie mimo hazardného priemyslu z celého sveta.

Deti by nemali prísť do kontaktu so žrebmi

Deti by nemali prísť do kontaktu so žrebmi, keďže vyhodnocujú riziko inak ako dospelí, a tak existuje väčšie riziko vzniku závislosti. „Ak ich dospelý daruje dieťaťu, často si neuvedomuje súvisiace riziká. Výskumy totiž ukazujú, že predčasné zapojenie detí do hazardných hier vrátane stieracích žrebov môže v neskoršom veku zvýšiť riziko vzniku problému s nadmerným hraním hazardných hier,“ dodala Podobová.