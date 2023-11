Strana Progresívne Slovensko zvolá mimoriadny výbor k avizovanej zmene 2 % z daní

FOTO TASR - Martin Baumann

Strana Progresívne Slovensko (PS) zvolá na 14. novembra tohto roku Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národné menšiny, v nadväznosti na návrh ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý avizuje zmeny 2 % z daní. Informovala o tom vo štvrtok Alena Kuišová z komunikačného oddelenia PS. „Riešiť problém s chýbajúcimi zdrojmi na 13. dôchodky zmenami financovania mimovládnych organizácií a ohrozením finančnej pomoci ľuďom v ťaživých životných situáciách považujeme za absolútne nepremyslené a škodlivé,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková.

Dodala, že zdroje z 2 % z daní získavajú mnohé občianske združenia napríklad za účelom pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením pri nákupe zdravotných pomôcok alebo financovaní liečby, ktoré im nedokáže zabezpečiť štát. O túto pomoc by podľa Plavákovej dôsledkom návrhu Erika Tomáša mnohí rodičia v náročných životných situáciách prišli. Daňová asignácia je podľa poslankyne NR SR Zuzany Števulovej (PS) dôležitým a dlhodobým nástrojom príjmu mimovládnych organizácií. „Ak sa chce vládna koalícia baviť o možnostiach zmeny, očakávala by som racionálny návrh, ktorý reálne pomôže ľuďom v seniorskom veku a zároveň nepoškodí mimovládne organizácie, ktoré až pričasto suplujú neexistujúce služby štátu,“ dodala Števulová.

Na zasadnutie výboru budú okrem ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) pozvaní aj zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií, ktorých sa návrh priamo dotýka. Minister rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny v utorok (7. 11.) vyhlásil, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí. Po novom bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. Minimálna odhadovaná strata mimovládneho sektora je podľa Tomáša medzi 40 až 50 miliónmi eur. „Je dôležité povedať, že určite nie každý človek zmení svoje rozhodnutie a prestane posielať svoje 2 % z dane mimovládnemu sektoru, to znamená, že tá suma bude určite omnoho nižšia,“ dodal Tomáš v stredu (8. 11.) po rokovaní vlády.