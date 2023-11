Kamenický v Bruseli vysvetľoval prípravu rozpočtu Slovenska na rok 2024

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR/Martin Baumann

Európska komisia bola informovaná o celkovej situácii na Slovensku z pohľadu verejných financií po nástupe novej vlády. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli slovenský minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zasadnutí Euroskupiny a po rokovaní s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) o rozpočte SR na rok 2024. Minister uviedol, že počas stretnutí s eurokomisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim a podpredsedom EK pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom upozornil na oveľa horší stav verejných financií, ako si predstavoval pred vzniknutím vlády.

„S komisármi sme si vyjasnili čísla, ktoré boli odoslané Európskej komisii. Dohodli sme sa, že bude ďalšie objasnenie. V piatok ráno budem mať stretnutie so svojimi ľuďmi na ministerstve a posnažíme sa odoslať eurokomisii aktualizované čísla,“ opísal situáciu. Každá členská krajina EÚ pred odobrením svojho ročného rozpočtu posiela podklady exekutíve EÚ. Kamenický skonštatoval, že keď odchádzal z funkcie ministra financií v roku 2019, eurokomisia mala pravidlá týkajúce sa národných rozpočtov. To zmenila pandémia nového koronavírusu, od 1. januára 2024 by však tieto pravidlá mali opäť platiť.

Minister zdôraznil, že prišiel do Bruselu obhajovať záujmy Slovenska a tlmočiť, že predošlé vlády spôsobili, že Slovensko má po tri a pol roka jeden z najvyšších nárastov dlhu v EÚ. „Je to o desať percentuálnych bodov na úroveň 58 percent z pôvodných 48 percent. Máme úplne najhorší deficit v rámci EÚ,“ uviedol. Poukázal na to, že vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera spôsobili, že Slovensko bude mať obrovský deficit aj na budúci rok, čo znamená, že nová vláda musí konsolidáciu verejných financií riešiť aj s týmto bremenom. O opatreniach, ktoré vláda prijme, je podľa neho predčasné hovoriť.

Vláda sa na nich musí dopredu dohodnúť s eurokomisiou. Spresnil, že len čo vláda schváli rozpočet, okamžite ho zašle do Bruselu a keď ho eurokomisia odobrí, predloží ho na schválenie do Národnej rady SR. Dvojdňové rokovania ministrov financií eurozóny a EÚ sa týkali dotvárania únie kapitálových trhov a reformy hospodárskeho riadenia EÚ, pričom dohoda o nových fiškálnych pravidlách sa očakáva najskôr v decembri. „Rokujeme o tom, aby sa na budúci rok dohodli nejaké pravidlá, ktoré povedú k zníženiu zadlženosti a deficitov. Zatiaľ nie je zhoda. Platiť by mali od roku 2025,“ vysvetlil.

Niektoré krajiny pri rokovaniach o revízii viacročného finančného rámca EÚ na roky 2024 – 2027 predložili návrhy ako ušetriť výdavky, Slovensko sa podľa Kamenického momentálne do týchto debát nezapája. Dodal, že nová vláda má ako prioritu prípravu rozpočtu v snahe vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. Upozornil, že Slovensko v rámci navrhovaného navýšenia eurorozpočtu o 50 miliárd eur pre Ukrajinu (66 miliárd celkom) by malo po dobu štyroch rokov prispieť sumou od 400 do 500 miliónov eur. „My s týmito dopadmi rátame, ale čo sa týka samotných opatrení, to ešte budeme riešiť, že koľko a kde budeme musieť ušetriť,“ odkázal.