Slovenská ekonomika pozvoľne porastie, rozpočet však visí na vlásku: Hrozí nám horší rating aj drahšie pôžičky!

Foto: TASR

Slovenské hospodárstvo by malo v nasledujúcich rokoch pozvoľne rásť. K rastu by sa mali vrátiť aj reálne mzdy a nezamestnanosť by sa mala držať nízko. Horšie to však vyzerá s našimi verejnými financiami a hrozbou, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Mohlo by totiž prísť aj zhoršenie ratingu a ďalšie predraženie našich pôžičiek, upozorňujú vo svojom výhľade analytici UniCredit Group.

Ekonomika na Slovensku sa postupne oklepáva z nedávnych ekonomických šokov v podobe extrémneho rastu cien či energetickej krízy. Potvrdzujú to aj najnovšie prognózy analytikov bankovej skupiny UniCredit Group, podľa ktorých začne rast hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku postupne zrýchľovať z vlaňajších očakávaných 1,1 percenta, na tohtoročných 1,4 percenta a napokon na 2,5 percenta v roku 2025.

Pozitívnou správou je aj očakávaný rast miezd. Nominálne by sa mala priemerná mzda na Slovensku podľa prognózy analytikov UniCredit Group postupne zvyšovať z vlaňajších 1430 eur na 1613 eur v roku 2025. Priemerná ročná inflácia by mala zase spomaliť z vyše 10 percent v minulom roku na približne 3 percentá. Dočkať by sme sa tak mali aj opätovného rastu reálnych miezd o 4,1 percenta v tomto roku a 2,3 percenta v budúcom roku.

Nezamestnanosť by sa pritom mala naďalej držať pod šiestimi percentami. Ďalej by mala klesať o 0,2 percentuálneho bodu ročne na 5,6 percenta tento rok a 5,4 percenta v budúcom roku.

Problémový rozpočet

Zdá sa tak, že Slovensko pandémiu a dopady vojny na Ukrajine aj vo forme extrémnej inflácie prežíva ekonomicky relatívne stabilne. Čo však také radostné nie je, je pohľad na naše verejné financie. Ako konštatujú analytici UniCredit Group, vláda ich konsolidáciu odložila až na rok 2025. Hoci nový kabinet Roberta Fica zavádzal viacero opatrení na zvýšenie príjmov, deficit verejných financií podľa nich v tomto roku ešte stúpne z minuloročných 6,1 percenta HDP na 6,3 percenta HDP.

Radi testujete vaše vedomosti?

Viac podobných kvízov nájdete na tejto stránke

V ďalších rokoch vláda avizuje snahu znižovať schodok podľa pravidiel Európskej únie o 1 percentuálny bod ročne. Verejný dlh by však mal napriek tomu naďalej stúpať až na vyše 59 percent HDP v budúcom roku. Bude tak vysoko nad úrovňou dlhovej brzdy, ktorej horná hranica je v súčasnosti na úrovni 53 percent HDP a do roku 2027 sa má znížiť na 50 percent. "Avšak, sankcie z dlhovej brzdy sú vágne a vláda ich vie jednoducho obísť," konštatuje sa v prognóze UniCredit Group.

Slovensku pritom významne pomohli zvládať krízy z posledných období aj peniaze z Európskej únie. Konkrétne z plánu obnovy. Práve tieto zdroje sa však môžu stať v nasledujúcom období kameňom úrazu. Slovensko totiž nedodržiava výdavkové limity zakotvené v pláne obnovy, problémy s výplatou ďalších peňazí z Bruselu môže spôsobiť aj novela trestných kódexov, ktorá narazila na Ústavný súd SR. Zmiernenie trestov za korupciu totiž vníma Európska komisia veľmi citlivo ako rastúcu hrozbu sprenevery spoločných európskych peňazí.

Príde Slovensko o peniaze z plánu obnovy? Áno Nie Odoslať odpoveď

Doteraz Slovensko z plánu obnovy získalo v troch platbách viac ako 2 miliardy eur z celkovej obálky 6,4 miliardy eur. Posudzovanie ďalšej platby v objeme takmer jednej miliardy však bolo aj vplyvom spomínaných problémov pozastavené. Ak by sa prílev peňazí z Európskej únie zastavil, Slovensku by to mohlo spôsobiť veľké problémy.

"Pomalší prílev, resp. potenciálne zastavenie fondov z Európskej únie zvyšuje riziko ďalšieho zhoršovania úverového ratingu a rastu rizikových prirážok," uvádza sa v prognóze. Inak povedané, Slovensko by na jednej strane mohlo prísť o veľký balík peňazí a navyše by si požičiavalo drahšie. Už teraz je pritom riziková prirážka na financovanie slovenského dlhu druhá najvyššia v eurozóne.

Zdá sa, že túto hrozbu neberie na ľahkú váhu ani správca slovenského dlhu, ktorým je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. "V tejto súvislosti agentúra na správu dlhu urýchlila financovanie verejného dlhu, keď zabezpečila viac ako 60 percent celoročnej potreby financovania už v prvom štvrťroku 2024," konštatujú analytici UniCredit Group.