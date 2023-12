Napriek politickej nestabilite si slovenská ekonomika udržala dobrý trend

Novovymenovaná vláda SR, zľava v prvom rade: Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Tomáša Taraba, podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák, predseda vlády SR Robert Fico a podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, zľava v druhom rade: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, minister financií SR Ladislav Kamenický, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec, minister dopravy SR Jozef Ráž a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši, v treťom rade zľava: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, minister spravodlivosti SR Boris Susko, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a v štvrtom rade zľava: Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker a ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková počas spoločného fotenia novovymenovanej vlády pred Úradom vlády SR v rámci rokovania 1. schôdze vlády SR. Bratislava, 25. október 2023. Foto: SITA/Jana Birošová

Napriek striedaniu troch vlád a politickej nestabilite si domáca ekonomika z hľadiska štatistík udržala dobrý trend. Školstvo však neodráža potreby trhu a orientuje sa na oblasti, ktoré z hľadiska ekonomiky nie sú rozhodujúce. Pre budúcu ekonomiku to teda predstavuje problém. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Hlavný problém z hľadiska ďalšieho vývoja je podľa Mihóka pracovná sila. „Z hľadiska disponibilnej pracovnej sily sme sa dostali na hranice možností na Slovensku, a to nielen z hľadiska množstva, ale aj jej štruktúry,“ uviedol.

„Štruktúra vzdelávania nezodpovedá tomu, kam smeruje priemysel a ekonomika. Treba povedať, že bez zahraničnej pracovnej sily by sme nedokázali udržať určitý trend vývoja a životnej úrovne na Slovensku. Pokiaľ nezačneme investovať práve do budúcej štruktúry pracovnej sily, tak jednoznačne skončíme zle,“ upozornil Mihók.

Kľúčové oblasti SOPK

V SOPK jasne majú podľa neho jasne zadefinované oblasti v programovom vyhlásení vlády, ktoré sú pre nich kľúčové. Patria medzi ne oblasti podnikania, vzdelávania, a potrieb ekonomiky, aby si dokázala udržať svoju konkurenčnú pozíciu vo svete.

Peter Mihók. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Oblasti, ktoré by vláda a podnikateľský sektor spoločne zadefinovali, že sú do budúcna perspektívne, by mal podľa Mihóka investične podporovať aj štát. „Súkromný sektor musí mať dostatok zdrojov na investície, pretože bez investovania neudržíme krok so svetom,“ doplnil.

Zahranično-obchodná bilancia

Po čase sa podľa komory domáca ekonomika dostáva do aktívnej zahranično-obchodnej bilancie. „Očakávame, že tento rok tak v exporte, ako aj importe dosiahneme hranicu, ktorá prekročí 100 miliárd eur v obidvoch kategóriách. Čiže očakávame, že výsledok tohtoročnej zahranično-obchodnej činnosti bude zhruba tri miliardy eur, čo je veľmi dobré pre takú krajinu, ako je Slovensko,“ priblížil Mihók.

„Máme aktívnu bilanciu zahraničného obchodu s európskymi krajinami. Ale na druhej strane máme výrazne negatívnu bilanciu najmä s ázijskými krajinami aj arabskými krajinami, čiže tam, kde je dnes najväčšia dynamika ekonomického rozvoja. Pokiaľ nepreorientujeme časť exportu práve na arabské a ázijské trhy, tak sa v zásade dostaneme do vážnych ekonomických problémov,“ uzavrel.