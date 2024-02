List o eurofondoch z Európskej komisie sa odkomunikuje: Nič sa nebude diať, tvrdí Raši

Poslanec za stranu Hlas-SD Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian

List o možnom zastavení eurofondov z Európskej komisie (EK) sa odkomunikuje, nič sa nebude diať. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) v reakcii na pondelkové (12. 2.) varovania opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) o hroziacom zastavení eurofondov pre Slovensko.

„List som videl iba v médiách, oficiálne som ho nedostal, tak ako Komisia povedala, že nemá byť zverejnený. Môj názor je, že list sa vykomunikuje. Vykomunikuje to ministerstvo spravodlivosti a nič sa diať nebude. Eurofondy budú na Slovensko chodiť ďalej,“ povedal Raši.

Podľa Rašiho Slovensku zatiaľ nič nehrozí

„V liste, to čo som videl, ak je pravý, sa nepíše, že by sa eurofondy alebo proces eurofondov nejako pozastavoval. Je to teda len vec odkomunikovania otázok, ktoré bude klásť Komisia a bude všetko v poriadku. Som o tom presvedčený,“ poznamenal.

Zatiaľ podľa neho Slovensku nič nehrozí. „Teraz je práve ten priestor, aby sa zatiaľ ani nič nestalo. Nemám z toho obavu, ministerstvo spravodlivosti to odkomunikuje. A keby bola nejaká výhrada, tak rezort spravodlivosti urobí všetko pre to, aby všetko bolo v poriadku a neboli žiadne problémy s EK,“ doplnil.

Raši si myslí, že po komunikácii rezortu spravodlivosti nebude možno nič meniť ani novú trestnú legislatívu. „Nemám informácie od ministerstva spravodlivosti, že by nejaké právo EÚ bolo porušené. Minister spravodlivosti to určite odkomunikuje. Ja informáciu o tom, že by niečo bolo treba meniť, nemám,“ zdôraznil.

Eurofondy sú kontrolované a záujmy EÚ sú chránené aj mnohými ďalšími dokumentami, ktoré SR podpísala. „Myslím si, že čistota a čerpanie eurofondov sú absolútne zabezpečené,“ podčiarkol. „Zatiaľ by som nerád preberal nejakú zodpovednosť, zatiaľ nemám za čo. Zatiaľ som nič nespôsobil, s čím by EK mohla mať problém,“ dodal Raši.

Predstavitelia PS 12. februára na tlačovej konferencii informovali o tom, že EK zaslala Slovensku dva listy, v ktorých varuje, že krajina môže prísť o peniaze z EÚ. Schvaľovanie novely Trestného zákona malo byť totiž v rozpore s európskym právom.