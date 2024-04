Kritizovaný druhý pilier má za sebou jeden z najúspešnejších rokov: Podarí sa mu ho ešte prekonať?

Foto: pexels.com/maitree rimthong

Druhý pilier zaznamenal vlani jeden z najúspešnejších rokov vo svojej viac ako dvadsaťročnej histórii. V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera takmer 95-tisíc ľudí, čo podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností zaknihovalo vlaňajšok ako jeden z najúspešnejších, čo sa týka počtu sporiteľov, zhodnotenia a aj modernizácie dôchodkového systému.

Úspory ľudí v druhom pilieri už ku koncu marca tohto roka presiahli 15 miliárd eur. Od začiatku roka tak objem majetku v dôchodkových fondoch v kapitalizačnom pilieri vzrástol o viac ako miliardu eur. „Zhodnotenie úspor od začiatku roka aj prílev nových sporiteľov potvrdzuje silnú dôveru spoločnosti v druhý pilier,“ informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Zdrojom rastu bolo najmä zhodnotenie v indexových fondoch, kde najvýkonnejšie fondy dosiahli viac ako 10-percentné zhodnotenie od začiatku roka. Garantované fondy hlásia od začiatku roka 2024 zmiešané zhodnotenie, keď ich výkonnosť sa pohybuje v rozpätí -1 až +1 percento.

„Dôvera sporiteľov ešte viac zvýrazňuje potrebu stability a robustnosti dôchodkového systému,“ uviedol predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Koncom prvého štvrťroka 2024 už sporiteľom začali na osobné dôchodkové účty prichádzať nižšie príspevky. Vláda Roberta Fica sa totiž rozhodla znížiť povinné odvody sporiteľov. Kým ešte v minulom roku bola výška príspevkov do druhého piliera stanovená na 5,5 percenta hrubej mzdy, v súčasnosti sú to už len 4 percentá. Znamená to, že 18-percentné povinné odvody sa delia v pomere 14 percent do Sociálnej poisťovne a štyri percentá na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností taktiež informuje, že poplatky za správu úspor sa znížili na 0,425 percenta z objemu úspor ročne. Poplatok za správu účtu bude 0,425 percenta ročne až do konca tohto roka. Od roku 2025 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40 percenta ročne.

„Presun úspor sporiteľov podľa predvolenej investičnej stratégie úspešne pokračuje a viac ako deväť miliárd eur sa už zhodnocuje v indexových fondoch,“ informujú správcovia úspor. Podľa údajov asociácie si v druhom pilieri na budúce dôchodky sporí viac ako 1,8 milióna ľudí.

Aká však bude budúcnosť druhého piliera, je v súčasnosti ťažké odhadnúť. Viac menej isté je, že zachovaný zostane, keďže je zakotvený v Ústave SR. Meniť sa však môže nastavenie jeho parametrov. Rezort práce už informoval, že sa v súčasnosti vyhodnocuje nastavenie celého trojpilierového dôchodkového systému.

Na ďalšie prípadné zmeny si tak budeme musieť ešte počkať. Ozývajú sa však už aj hlasy, že zmeny, ktoré prídu, nemusia súčasných sporiteľov potešiť. Viac si o možných zmenách môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.