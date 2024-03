Znechutiť, otvoriť a vyhnať sporiteľov: Vláda sa podľa Mihála chystá zlikvidovať druhý pilier! (video)

VIDEO Jozef Mihál. Foto: TASR

Nastavenie dôchodkového systému a hlavne druhého piliera sa opäť dostáva do centra pozornosti. Zníženie príspevkov sporiteľov krátko po nástupe novej vlády zrejme nebude jedinou pripravenou zmenou. Exminister práce a europoslanec Jozef Mihál najnovšie upozorňuje, že kabinet Roberta Fica zrejme pripravuje také opatrenia, ktoré znechutia súčasných sporiteľov a môže druhý pilier aj opätovne otvoriť. Následné odchody sporiteľov a presun ich úspor do rúk štátu by pomohli zlepšiť situáciu v napätom rozpočte.

Kritika druhého piliera z posledných dní podľa Jozefa Mihála predznamenáva prípravu ďalších opatrení, ktoré nebudú v prospech sporiteľov. Ako upozornil v zverejnenom videu na sociálnej sieti, vláda zrejme chystá takéto zmeny, ktoré úmyselne a vedome pokazia podstatu fungovania druhého piliera. Následne môže pristúpiť ku kroku, ktorý si už v minulosti viackrát vyskúšala a to k otvoreniu druhého piliera.

„Predpokladám, že vláda pripravuje také opatrenia, ktoré znechutia súčasných sporiteľov a tých je 1,8 milióna, pričom v druhom pilieri máme okolo 14 miliárd úspor,“ upozornil Mihál s tým, že zmeny v druhom pilieri následne „vyženú“ sporiteľov.

Exminister práce naznačil, akým smerom by sa mohli pripravované opatrenia uberať. Podľa jeho slov presakujú informácie, že vláda chce zaviesť garancie do všetkých dôchodkových fondov.

„To je obrovský nezmysel, pretože tie garancie, po prvé, tam nemajú čo hľadať vôbec, a ak predsa, tak potom len vo fondoch, kde sú investície z tých úspor sporiteľov smerované do štátnych dlhopisov. Tam tie garancie možno miesto majú,“ vyhlásil Mihál. Ale určite nemôžu byť podľa jeho slov garancie v indexových fondoch, lebo to zabije ich podstatu. Namiesto súčasných výnosov na úrovni medzi 5 až 10 percent ročne, by mohli následne klesnúť na 1 alebo 2 percentá.

Pri garanciách by pritom vláda podľa Mihála nemusela skončiť a mohla by druhý pilier aj opätovne otvoriť, čo by jej prinieslo stovky miliónov eur, možno až miliardu od tých sporiteľov, ktorí sa v tom „pomýlení alebo rozčúlení“ rozhodnú z druhého piliera vystúpiť. To by kabinetu pomohlo zlepšiť čísla aj v rámci pripravovanej konsolidácie verejných financií, ktorá si podľa plánov vyžaduje opatrenia za stovky miliónov eur.

Či sa v rámci pripravovaných konsolidačných opatrení počíta aj so zmenami v druhom pilieri, sme sa opýtali aj ministerstva financií. To sa však k pripravovaným návrhom detailnejšie nevyjadrilo. „Ministerstvo financií na konsolidačných opatreniach pracuje. V súčasnosti je však predčasné hovoriť o podrobnostiach, keďže konsolidácia je úzko naviazaná na prípravu štátneho rozpočtu,“ uviedol rezort pre web oPeniazoch.sk.

