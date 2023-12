Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhlásil mimoriadnu reguláciu

Foto: TASR

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal v piatok konanie o mimoriadnej regulácii voči subjektom v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva v SR. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz. Úrad chce takto stabilizovať situáciu s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v SR. Mimoriadna situácia je podľa Igaza vyhlásená na základe nepriaznivého vývoja na trhu s dodávkou elektriny a plynu v SR. Mimoriadnu reguláciu vyhlásil úrad po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou (EK).

V zmysle paragrafu 16 zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa konanie o mimoriadnej regulácii začína z podnetu úradu. Mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s EK. Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie a ak vznikne mimoriadna trhová situácia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa, úrad môže regulovať aj ďalšiu činnosť, tovar alebo cenu v sieťových odvetviach. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že úrad vykoná mimoriadnu reguláciu, ak to vyplýva zo všeobecného hospodárskeho záujmu.