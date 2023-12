Situácia na trhu s elektrinou a plynom je nepriaznivá: Regulátor prijal radikálne rozhodnutie!

Aktualizované Foto: pixabay.com/Tabble

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom na mimoriadnu reguláciu. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.

Z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s dodávkou elektriny a plynu úrad rozhodol, že pristúpi z vlastného podnetu k uplatneniu inštitútu tzv. mimoriadnej regulácie v zmysle paragrafu 16 zákona o regulácii v sieťových odvetviach, spresnil hovorca.

Mimoriadna regulácia bude podľa Igaza vyhlásená s cieľom stabilizácie situácie s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v SR. Úrad podľa neho vykoná mimoriadnu reguláciu po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou. O ďalších krokoch bude podľa jeho slov verejnosť priebežne informovať.

Z podnetu úradu

V zmysle paragrafu 16 zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa konanie o mimoriadnej regulácii začína z podnetu úradu. Mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou. Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie a ak vznikne mimoriadna trhová situácia, alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa, úrad môže regulovať aj ďalšiu činnosť, tovar alebo cenu v sieťových odvetviach. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že úrad vykoná mimoriadnu reguláciu, ak to vyplýva zo všeobecného hospodárskeho záujmu.

Ako bude mimoriadna regulácia vyzerať a aké konkrétne kroky regulátor príjme, zatiaľ teda nie je známe. Rovnako tak zatiaľ nevieme, čo má byť výsledkom mimoriadnej regulácie a ukážu to až ďalšie kroky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.