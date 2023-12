Koľko budeme platiť budúci rok za energie? Vláda avizuje masívnu pomoc, štát vyjde na vyše miliardu! (video)

Ministerka hospodárstva Denisa Saková a predseda strany Hlas-SD a predseda parlamentu Peter Pellegrini. Foto: SITA

Domácnosti ani vybrané zraniteľné subjekty sa budúci rok nárastu cien energií obávať nemusia. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa totiž štát postará o to, aby sa v ich prípade ceny energií v budúcom roku nezmenili. Platí to pre všetkých bez ohľadu na príjmy či veľkosť majetku. Rozpočet to má stáť 1,25 miliardy eur.

Domácnosti ani vybrané zraniteľné subjekty by v budúcom roku nemali zaplatiť za energie ani o euro viac ako v tomto roku. Ohlásila to v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hoci podľa trhových cien by sa ceny elektriny aj plynu mali vyšplhať aj na dvojnásobok, štát sa opäť postará o to, aby ľudia viac neplatili. A to opäť všetci, bez ohľadu na výšku príjmov či majetku. Celé sa to má pritom financovať zo štátneho rozpočtu, kde má byť na pomoc s energiami alokovaných 1,25 miliardy eur.

„Chcem ubezpečiť, že oproti cenám minulého roku, to znamená ceny za elektrickú energiu, za plyn a za teplo, čo sa týka pre domácnosti a vybrané zraniteľné subjekty, sa nič nezmení. To znamená, nikto na faktúre neuvidí nárast cien,“ vyhlásila ministerka hospodárstva. Garancia nezmenených cien oproti roku 2023 tak platí pre domácnosti a vybrané zraniteľné subjekty tak v prípade elektriny, ako aj plynu a tepla.

Podnikatelia s poklesom cien?

Uľaviť by sa však malo aj malým podnikateľom, ktorí spadajú pod regulovanú dodávku energií. V ich prípade totiž ministerstvo hospodárstva v budúcom roku dokonca počíta s poklesom cien elektriny o 10 percent a čo sa týka plynu o 20 percent. Určitý pokles cien sa na základe trhového vývoja očakáva aj pri veľkých neregulovaných podnikoch, tam to však závisí od ich zmluvných kontraktov. Štát pritom zmrazil aj distribučné poplatky za dodávky elektriny a plynu na úrovni roka 2023 tak pre domácnosti, ako aj pre podnikateľov.

Podľa ministerky sa pritom očakáva, že všetci podnikatelia by mali byť s cenami energií pod stanoveným cenovým stropom kompenzácií na úrovni 99 eur za megawatthodinu pri plyne a 199 eur za megawatthodinu pri elektrine. Každopádne podnikateľov ubezpečuje, že aj keby bola táto hranica prekročená, štát zakročí.

„Samozrejme tieto kompenzačné schémy naďalej zostávajú v platnosti, neočakávame, že by sa cez tieto limity podnikatelia prehupli, ale ak by sa tak stalo, tieto kompenzačné schémy budú naďalej platiť aj v budúcom roku 2024,“ tvrdí Saková.

Ľudia ani firmy sa pritom podľa nej nemusia v súvislosti s budúcoročnými cenami plynu o nič starať a celú administratívu okolo štátnej pomoci má vybaviť ministerstvo. „Všetky kompenzácie budeme riešiť ako ministerstvo hospodárstva priamo s jednotlivými dotknutými subjektmi, teda s tými, ktorí dodávajú alebo majú na starosti distribúciu energií. Domácnosti, podnikatelia, nikto nebude týmito procesmi nijak dotknutý,“ dodala šéfka rezortu hospodárstva.

Účet vyše miliarda

Účet za pomoc s cenami energií pritom bude opäť poriadne vysoký. Celý ho má pritom „zatiahnuť“ štátny rozpočet, na európske zdroje sa už spoliehať nemôžeme. „Všetky kompenzácie sú plánované zo štátneho rozpočtu. Nie je možné kompenzácie zatiaľ plánovať z eurofondov. V budúcoročnom štátnom rozpočte spolu s ministrom financií sme sa pokúsili na to alokovať sumu 1,25 miliardy eur,“ uviedla Saková.

Štát bude pritom s energiami pomáhať opäť všetkým domácnostiam bez rozdielu. Adresnej pomoci sa tak zrejme opäť nedočkáme a ceny energií sa budú dotovať všetkým bez ohľadu na príjmy či výšku majetku. Ministerka hospodárstva to pripisuje najmä tomu, že vláda mala na naprojektovanie celej pomoci veľmi krátky čas.

„Vzhľadom na krátkosť času sme neboli schopní lepšie odfiltrovať veci a dať nejaké lepšie varianty riešenia tak, aby to bolo spravodlivejšie. Veľakrát som sa na to pýtala a jednoducho aj procesne za ten krátky čas sme nemohli tieto rôzne varianty spraviť, ale určite sme nad tým premýšľali,“ dodala Saková s tým, že v budúcnosti sa vláda touto témou ešte bude zaoberať.