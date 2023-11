Slovensko žiada predĺženie výnimky pre export palív z ruskej ropy do Česka

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/John_Nature_Photos

Nová vláda premiéra Roberta Fica požiadala Európsku úniu (EÚ) o predĺženie existujúcej výnimky zo sankcií voči Rusku, ktorá bratislavskej rafinérii Slovnaft umožňuje vyvážať do Česka výrobky z ruskej ropy. S odvolaním sa na vyjadrenie slovenskej diplomacie to napísal denník Sme. Podobný krok v lete ohlásilo Maďarsko. Pre Slovnaft, ktorý patrí do maďarskej skupiny MOL, je Česko jedným z najvýznamnejších exportných trhov pri dodávkach motorových palív aj petrochemických výrobkov.

Súčasná výnimka pre spomínaný export Slovnaftu do Česka sa skončí 5. decembra. EÚ s cieľom pripraviť Rusko o časť peňazí na financovanie vojenskej invázie proti Ukrajine vlani v decembri zakázala dovoz ruskej ropy v tankeroch. Tento zákaz sa nevzťahuje na dovoz ropovodom Družba do Maďarska, Česka a na Slovensko. Tento rok vo februári potom v EÚ začalo platiť embargo na dovoz ropných produktov z Ruska. Slovnaft však na základe dočasnej výnimky mohol palivá z ruskej ropy zásobovať domáci trh a tiež ich vyvážať do Česka.

Vlani tvorila ropa, ktorá nepochádzala z Ruska, len asi päť percent odberu Slovnaftu. Do konca tohto roka by sa mal tento podiel zvýšiť na 30 až 35 percent, čo by bolo asi dva milióny ton. Hodnotu potrebných investícií, ktoré umožnia Slovnaftu spracovávať neruskú ropu, bratislavská rafinéria vyčíslila na 200 miliónov eur. Inú ako ruskú ropu spoločnosť dováža ropovodom Adria, ktorý vedie z Chorvátska na Slovensko, rafinéria už skôr upozornila na nedostatočnú kapacitu tohto potrubia a na vysoké prepravné poplatky.

Podnik v minulom roku medziročne viac ako strojnásobil zisk pred zdanením, a to na 1,04 miliardy eur z takmer 303 miliónov eur v roku 2008. Čistý zisk spoločnosti sa pre zavedenie zvláštnej dane zvýšil menej, a to o 64 percent na takmer 415 miliónov eur.