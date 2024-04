Plynové zásobníky sú po zime rekordne plné: Slovensko je však stále medzi najzraniteľnejšími krajinami!

Hraničná preberacia stanica plynovodu neďaleko slovensko-poľskej hranice. Foto: TASR

Cena zemného plynu v Európe podľa referenčnej ceny – holandského TTF burzového kontraktu sa aktuálne obchoduje na trojročnom minime. Konštatuje to analytik 365.bank Tomáš Boháček, ktorý načrtol aj možný ďalší vývoj na trhu.

Po oficiálnom konci zimnej sezóny v závere marca sa ceny plynu vrátili na úroveň pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022, keďže mierne zimné počasie a vysoký výkon zdrojov obnoviteľnej energie obmedzili jeho spotrebu. Podľa Tomáša Boháčka sa teda znížilo množstvo plynu odoberané zo zásobníkov a dnes dosahujú pre túto časť roka rekordných 59 percent svojej kapacity, ktoré tak budú k dispozícii najmä pre budúcu zimnú sezónu.

Dohoda medzi ukrajinským Naftogazom a ruským Gazpromom podpísaná v roku 2019, ktorá umožňuje prúdenie ruského plynu cez Ukrajinu, však uplynie na konci roka, čo vyvoláva možné obavy z opätovného prerušenia dodávok plynu do Európy. Ukrajina začiatkom marca uviedla, že neplánuje predĺžiť dohodu, aj keď nie je jasné, či by umožnila medzeru, v ktorej by si samotné európske spoločnosti mohli rezervovať tranzitnú kapacitu, čím by sa vyhli potrebe priamej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Dnešný stav zásob a importy z nových trhov však tieto obavy nateraz necháva v úzadí, keďže Európa je na ceste k ďalšiemu rekordu v zásobách pred začiatkom leta a zdá sa, že dosiahnutie predsezónnych kvót Európskej únie stanovených po ruskej invázii pre objemy zásobníkov (90 percent do 1. novembra), bude tento rok veľmi hladké,“ očakáva analytik 365.bank. Vysoká úroveň zásob umožňuje podľa jeho slov pokryť dodávky na budúcu zimu a vyhnúť sa dramatickým cenovým šokom, ktoré sme videli v uplynulých dvoch rokoch.

Situácia nie je však v celej Európe rovnaká

Fakt, že Európa disponuje vysokou úrovňou zásob neznamená, že všetky krajiny sú v energetickom bezpečí. Najzraniteľnejšími krajinami sú podľa Boháčka najmä Rakúsko a samozrejme Slovensko, keďže stále dovážajú veľkú časť svojho plynu z Ruska cez Ukrajinu.

Gazprom v tomto roku prepravuje v priemere 40 miliónov metrov kubických zemného plynu za deň, čo by pri udržaní tohto tempa predstavovalo približne 14 miliárd metrov kubických ročne, alebo 3,5 percenta celkovej spotreby Európskej únie. Približne polovica tohto plynu smeruje do Rakúska potrubím cez Ukrajinu a následne cez naše územie.

Rakúsky dodávateľ plynu OMV sa v prípade výpadku tranzitu cez Ukrajinu spolieha najmä na kapacity spätného splyňovania skvapalneného zemného plynu (LNG) na termináli Gate v Rotterdame, ktorý má uzavretý päťročný kontrakt s nórskym Equinorom na dodávku LNG za spotové (trhové) ceny. Domáci monopol SPP síce, podľa dostupných informácií, situáciu posudzuje, avšak konkrétne opatrenia nateraz neuvádza.

Zásobovanie Európy je posilnené dodávkami LNG zo Spojených štátov, ktoré v minulom roku pokryli takmer 14 percent dopytu po plyne v EÚ. Ešte v roku 2022 to však bolo menej ako 4 percentá. „Takmer štvornásobný rozdiel medzi cenami plynu v USA a Európe znamená, že Európa zostane atraktívnou destináciou pre amerických producentov a môžeme tak povedať, že v súčasnosti určuje cenu v Európe americký LNG,“ dodáva Boháček.

Európa tiež stále importuje významný náklad ruského LNG, ktorý v súčasnosti predstavuje približne 14 percent celkového dovozu plynu do Európy. Vojna na Ukrajine a sankcie na iné produkty viedli k otázkam, či by mal byť zablokovaný ruský dovoz LNG do Európy, ale bez jednomyseľnosti medzi členskými štátmi v tejto otázke sa očakáva, že obchod bude pokračovať aj budúcu zimu. Navyše podľa analytika platí, že napriek vysokým zásobám plynu a vyššej diverzifikácii z US zdrojov, sú v prípade vyššieho dopytu (silnejšia zima, ekonomický dopyt), naďalej ruské zdroje v Európe stále nenahraditeľné, zvlášť pre krajiny ako Slovensko, Rakúsko, či Maďarsko.

„Podľa konsenzu predikcií analytikov spracovaných agentúrou Reuters sa očakáva, že referenčná holandská cena zemného plynu TTF bude v rozmedzí 29 – 37,5 eura/MWh, v čom je zahrnuté aj naše očakávanie 35 eur/MWh, resp. približne 11,1 USD/mmBtu vs cena na americkom trhu 1,84 USD/mmBtu (milión britských termálnych jednotiek, v ktorých sa plyn obchoduje v USA a v Ázii),“ uvádza analytik.

Aktuálne sa na spotovom trhu predáva 1 MWh za približne 27,50 eura, pričom ak by sa zastavil priamy tok plynu z Ukrajiny, mohla by cenová prirážka plynu v Európe pri súčasnom nastavení trhu dosiahnuť podľa našich očakávaní približne 12 eur/MWh.

Cien na úrovni vrcholov z leta 2022 (240 eur/MWh) sa dnes Európa obávať podľa Boháčka nemusí. "Hoci by na Slovensku mohla byť cena plynu v prípade výpadku toku z Ukrajiny krátkodobo vyššia ako v Európe tak očakávame, že v rámci energetickej spolupráce EÚ, by sme mohli realizovať naďalej nákupy veľkej časti spotreby plynu za spotové ceny TTF. Pri najhoršom scenári, by sme si mali vedieť zabezpečiť dostatok komodity napr. reverznými tokmi zo západných trhov, ako tomu bolo v roku 2014," uzatvára Tomáš Boháček.