Francúzi podpísali miliardovú dohodu o ťažbe uránu v Ázii. Priamo pod nosom Rusom aj Číňanom!

Pilotný projekt ťažby uránu v rámci ložiska Zuuvch Ovoo v Mongolsku. Foto: Orano

Európska veľmoc jadrovej energetiky diverzifikuje svoje zdroje kľúčovej komodity. Francúzsko totiž podpísalo miliardovú dohodu, ktorá mu dláždi cestu k ťažbe uránu v Mongolsku.

Na juhovýchode Mongolska by mala vyrásť nová baňa na ťažbu uránu. Postarať sa o ňu má francúzska spoločnosť Orano, ktorej špecializáciou je celý palivový cyklus v atómových elektrárňach. Tak totiž hovorí protokol o vybudovaní a prevádzke projektu uránovej bane na ložisku Zuuvch Ovoo, ktorý za účasti prezidentov oboch krajín podpísali zástupcovia firiem Orano a Erdenes Mongol minulý týždeň v Paríži.

Táto dohoda tak dláždi cestu európskemu lídrovi na poli jadrovej energetiky k bohatým zásobám cennej suroviny v Mongolsku. Teda v krajine ležiacej priamo medzi ďalšími dvoma jadrovými veľmocami Ruskom a Čínou. Finálna hodnota investičného kontraktu medzi vládami Francúzska a Mongolska môže podľa webu nikkei.com dosiahnuť až 1,6 miliardy eur. Samotná investičná zmluva by mala byť podpísaná do konca roka.

Podpis protokolu v Elyzejskom paláci. V popredí dokument podpisujú predseda predstavenstva Orano Claude Imauven a šéf mongolskej štátnej ťažobnej firmy Erdenes Mongol Sanjaagiin Narantsogt. Podpisu sa zúčastnili aj prezidenti Francúzska Emmanuel Macron a Mongolska Ukhnaagiin Khürelsükh. Foto: Orano

Orano má pritom na základe rámcovej dohody prevádzkovať uránovú baňu Zuuvch Ovoo v juhovýchodnom Mongolsku. Základný kameň projektu by mal byť položený budúci rok a samotná ťažba by sa mohla začať okolo roku 2028.

Prieskum zásob uránu v oblasti sa pritom pod dohľadom Francúzov realizuje už desaťročia. Pilotný projekt samotnej ťažby tam spustila francúzsko-mongolská spoločnosť Badrakh Energy v roku 2021 a do konca minulého roku vyťažila 10 ton uránového koncentrátu. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu predstavujú zásoby suroviny v ložisku viac ako 93 tisíc ton s koncentráciou uránu na úrovni 0,022 percenta.

Ťažba na dekády a miliardy do Mongolska

Podľa spoločnosti Orano sa predpokladá životnosť ťažby v ložisku Zuuvch Ovoo na vyše 30 rokov. Počas tohto obdobia by mali do Mongolska pritiecť priame investície v spomínanom objeme 1,6 miliardy dolárov. Zároveň by si mongolská štátna kasa a regionálne rozpočty mali polepšiť o zhruba miliardu na daňových príjmoch.

„Som veľmi hrdý na to, že som dnes podpísal tento protokol, ktorý rozširuje vzťah, ktorý máme s Mongolskom už viac ako 25 rokov. Táto spolupráca nám umožní rozvíjať uránový sektor v Mongolsku a zároveň presadzovať stratégiu skupiny diverzifikovať jej ťažobné aktivity,“ povedal po podpise rámcovej dohody predseda predstavenstva Orano Claude Imauven. Za mongolskú stranu dohodu podpísal generálny riaditeľ štátnej mongolskej ťažobnej spoločnosti Erdenes Mongol Sanjaagiin Narantsogt.

Veľké ložiská uránu v Mongolsku sú pritom dlhodobo známe. Žiaden urán sa však v krajine neťažil od roku 1995, kedy bola uzavretá povrchová baňa na ložisku Dornod na severovýchode krajiny. Táto ťažba bola realizovaná ruskými spoločnosťami a počas šiestich rokov fungovania v bani vydolovali 535 ton uránovej horniny. Tá bola následne prevezená do Krasnokamenska v Rusku na ďalšie spracovanie, uvádza web world-nuclear-news.org.

Francúzska firma Orano na prieskume uránových zásob v Mongolsku pracuje kontinuálne už od roku 1997. Počas tohto obdobia objavila významné zásoby cennej suroviny, vrátane ložiska Zuuvch Ovoo, čím sa Mongolsko posunulo na 12. priečku v celosvetovom rebríčku krajín podľa veľkosti zásob uránu.