Dopyt po plyne v Európe je na desaťročnom minime

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ds_30

Dopyt po plyne v Európe sa od ruskej invázie na Ukrajinu znížil o 20 %. A dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) by mal v budúcom roku dosiahnuť vrchol vďaka obnoviteľným zdrojom energie a zvýšeniu efektívnosti. Uvádza sa to v štúdii inštitútu pre energetické hospodárstvo a finančné analýzy (Institute fo Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA).

Invázia Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 spustila masívny odklon európskych krajín od dovozu ruského plynu potrubím. Ceny LNG pritom prudko stúpali, keďže kupci na medzinárodných trhoch súťažili o jeho dodávky.

Európske štáty s nedostatočným počtom dovozných terminálov na LNG boli nútené prijať opatrenia na zníženie spotreby. Ale nakoniec prežili zimu 2022/2023 bez obmedzení pri vykurovaní alebo výrobe elektriny.

Podľa IEEFA dopyt po plyne v Európe klesol od začiatku ruskej invázie o 20 % najmä v dôsledku zníženia spotreby v Nemecku, Taliansku a Británii. Prispeli k tomu väčšia efektívnosť, opatrenia na riadenie dopytu, vplyv vysokých cien na dopyt, ako aj mierne zimné teploty.

„Európa úspešne prekonala energetickú krízu a rozhodla sa pokračovať v obmedzovaní spotreby plynu, čiastočne vďaka opatreniam na zvýšenie efektívnosti a zavádzaniu obnoviteľných zdrojov,“ uviedla IEEFA v správe.

Dopyt po LNG dosiahne vrchol v roku 2025

Ďalšie rozšírenie solárnej a veternej energie, prechod z plynových kotlov na tepelné čerpadlá na vykurovanie domácností a iné opatrenia na zvýšenie efektívnosti by mali prispieť k tomu, že dopyt po LNG dosiahne vrchol v roku 2025.

IEEFA, ktorá skúma problémy súvisiace s energetickými trhmi a politikami, poznamenala, že výstavba terminálov na LNG v Európe pokračuje napriek tomu, že dovoz zostal v roku 2023 stabilný a dopyt bude pravdepodobne vrcholiť v budúcom roku.

Európa riskuje, že bude mať dovoznú kapacitu trojnásobne vyššiu než dopyt

S 13 terminálmi, ktoré by mali byť uvedené do prevádzky do roku 2030, v porovnaní s ôsmimi prevádzkovanými vo februári 2022, Európa riskuje, že do konca dekády bude mať dovoznú kapacitu trojnásobne vyššiu než dopyt po LNG, odhaduje IEEFA.

Upozornila tiež, že ruský LNG nahradil časť ruského plynu, ktorý Európa dovážala potrubím. Dovoz ruského LNG v rokoch 2021 až 2023 tak vzrástol o 11 %. Ale v najväčším dovozcom LNG do Európy sú Spojené štáty, čo prináša riziko vytvorenia novej závislosti.

„Po tom, ako Európa zažila riziko ohrozenia bezpečnosti dodávok energií prílišnou závislosťou od jedného zdroja, musí sa poučiť zo svojich minulých chýb a vyhnúť sa prílišnej závislosti od USA, ktoré sa minulý rok podieľali takmer polovicu na jej dovoze LNG,“ povedala Ana Maria Jaller-Makarewiczová, vedúca analytička IEEFA pre Európu.