Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 91 dolárov za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR

Po výraznom raste v predchádzajúcom obchodovaní pokračujú ceny ropy smerom nahor aj v piatok, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 91 USD za barel (159 litrov). Na trhy vplýva rastúce geopolitické napätie v Európe a na Blízkom východe, obavy z obmedzenia dodávok suroviny na svetové trhy, ako aj vývoj niektorých ekonomík, ktoré posilňujú očakávania, že dopyt po rope sa zvýši.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7:39 hod. SELČ 91,07 USD (83,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 42 centov (0,46 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 86,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 23 centov, alebo 0,27 %.

Štvrtkové obchodovanie (4. 4.) ukončila cena ropy v obidvoch prípadoch na najvyššej úrovni od októbra minulého roka. Vzhľadom na vývoj cien ropy za predchádzajúce dni, ako aj na pokračovanie rastu na začiatku piatkového obchodovania, sa očakáva, že za celý týždeň zaznamenajú ceny rôp Brent aj WTI rast o viac než 4 %.

Vývoj cien ovplyvňuje zvýšené napätie na Blízkom východe, kde Irán prisľúbil Izraelu odvetu za útok na svoj konzulát v Sýrii. Na trhy okrem toho vplývajú pokračujúce útoky Ukrajincov na ruské ropné rafinérie, ktoré odstavili viac než 15 % ich produkčnej kapacity. K tomu sa pridalo ropné zoskupenie OPEC+, ktoré tento týždeň oznámilo, že bude pokračovať vo svojej ťažobnej politike, v rámci ktorej členské štáty znižujú produkciu ropy.