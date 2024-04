Dôležitá správa pre motoristov: Odkedy budú môcť využívať novú diaľnicu pri Ružomberku?

Ilustračné foto. Foto: TASR

Diaľničný úsek pri Ružomberku plánujú odovzdať do užívania motoristom do konca roka 2025. Po kontrolnom dni na stavbe D1 Hubová – Ivachnová to v pondelok oznámil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Zhodnotil, že je s intenzitou prác spokojný.

„Naposledy sme tu boli pred pol rokom a je tu viditeľný posun dopredu. Termín dostavby stále držíme do konca roka 2025. Samozrejme, budeme zhotoviteľovi vďační za každý jeden týždeň, ktorý nám to dajú do užívania skôr. Som spokojný s intenzitou prác aj s náladou, ktorá na stavbe panuje,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Po počiatočných problémoch, zosuvoch a ďalších komplikáciách tak podľa ministra konečne ide stavba správnou cestou.

Šéf rezortu dopravy zároveň informoval, že v tuneli Čebrať, ktorý je súčasťou diaľničného úseku, je už dokončené sekundárne ostenie. Aktuálne montujú konzoly na ukotvenie technologických zariadení. Na celej stavbe robí denne zhruba 500 pracovníkov.

Predseda predstavenstva Váhostavu Jiří Skuhra potvrdil, že stavebné práce idú v plnom tempe. Poznamenal, že budú robiť všetko pre to, aby termín dostavby o pár týždňov skrátili.

Trasa úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Zdroj: NDS

Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka stavba napreduje aj vďaka tomu, že na nej pracuje dostatočný počet ľudí. „Zatiaľ to ide podľa našich predstáv,“ zhodnotil.

Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.