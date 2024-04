Počet elektromobilov v Nórsku môže do konca roka prevýšiť počet áut s benzínovým motorom

Foto: unsplash.com/Mikita Karasiou

Počet batériových elektrických vozidiel (BEV) v Nórsku by mohol počet tých s benzínovým motorom prekonať už do konca tohto roka, prípadne najneskôr na začiatku roka 2025. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov a výpočtov analytikov. Ak sa odhady naplnia, Nórsko sa stane prvou krajinou s vyšším počtom elektromobilov než áut s benzínovým motorom na cestách.

Nórsko s 5,5 milióna obyvateľov má v pláne stať sa prvou krajinou na svete, ktorá ukončí predaj nových áut na benzín a naftu. Urobiť tak chce do konca roka 2025. Najnovšie čísla tieto plány podporujú. Z desiatich nových áut predaných na začiatku tohto roka až deväť predstavovali batériové elektrické vozidlá. K výraznému záujmu Nórov o tieto autá prispeli aj vysoké štátne dotácie, ktoré si Nórsko môže dovoliť aj pre obrovské príjmy z ropného a plynárenského sektora.

Ak by príklad Nórska nasledovalo viac krajín, dopyt po rope by dosiahol svoj vrchol o niečo skôr, než sa pôvodne odhadovalo. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje, že k tomu dôjde do roku 2030, pričom v danom období sa budú autá a dodávky na celkovom dopyte po rope podieľať viac než 25 %.

Vláda oslobodila vlastníkov elektromobilov od daní, ktoré musia platiť ostatní vlastníci áut

Na druhej strane, prechod Nórska na elektrické vozidlá nie je lacný. Vláda totiž oslobodila vlastníkov BEV od daní, ktoré musia platiť vlastníci áut so spaľovacím motorom. Navyše výrazne investuje do siete nabíjacích staníc.

Z celkovo 2,9 milióna áut v Nórsku k 15. marcu tvorili BEV 24,3 % a autá na benzínový pohon 26,9 %, uviedol nórsky úrad pre cestnú dopravu. V poslednom období však predaj elektrických áut výrazne prevyšuje objem predaja áut na benzínový pohon. „Ak bude tento trend pri BEV pokračovať aj v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom predaj benzínových vozidiel bude naďalej slabý, v tomto období budúceho roka by na nórskych cestách mohlo byť viac BEV než áut s benzínovým motorom,“ povedal Robbie Andrew, analytik z inštitútu zaoberajúceho sa zmenou klímy CICERO. „Nie je vylúčené ani to, že sa tak stane už do konca tohto roka,“ dodal.