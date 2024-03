Na ceste I/18 pod Strečnom ukončili prvú etapu zabezpečovacích prác

foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Na dvestometrovom úseku cesty I/18 pod Strečnom ukončili počas uplynulého víkendu prvú etapu zabezpečovacích prác. Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest (SSC) v Žiline Ivana Brečku splnili namontované betónové a kovové mechanické zábrany pri testovaní ochrannú funkciu. Informoval o tom v pondelok po zasadnutí krízového štábu Okresného úradu (OÚ) v Žiline.

Doplnil, že cez víkend spúšťali do zábran skalné útvary riadeným spôsobom. „Od stredy (13. 3.) sa začne ďalší inžiniersko-geologický prieskum, ale už bez potreby koordinovania Policajným zborom. Doprava nebude obmedzená, ale stále bude riadená zníženou rýchlosťou. Na zúženie vozovky bude vodičov upozorňovať výstražné značenie,“ uviedol.

Geotechnik Boris Vrábel priblížil, že na základe inžiniersko-geologického prieskumu stanovia s projektantmi línie, po ktorých by sa ťahali dynamické bariéry. „Tak, aby sme znížili rýchlosť kameňa smerom dolu a dokázali sme zabrániť jeho padaniu v najväčšej rýchlosti. A aby sa vysypal do dynamických bariér, ktoré sa tam vybudujú,“ vysvetlil.

Podľa Brečku bude základný geologicko-inžiniersky technický materiál spracovaný zhruba do 25. marca. „Bude obsahovať všetky potrebné vstupné dáta pre projektovú dokumentáciu. Aby sa vedel správca komunikácie – SSC zorientovať finančne a termínovo, v akom objeme bude potrebný ďalší zásah, ktorý by sme chceli vykonať do zimného obdobia,“ skonštatoval.

Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.