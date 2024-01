Európska komisia Lufthanse neschválila prevzatie podielu v talianskych aerolíniách

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Európska komisia (EK) zatiaľ odmietla nemeckým aerolíniám Lufthansa schváliť zámer prevziať menšinový podiel v talianskej štátnej leteckej spoločnosti ITA Airways. Obáva sa ohrozenia hospodárskej súťaže, okrem iného aj na linkách medzi Talianskom a strednou Európou, a preto začína hĺbkové skúmanie zámeru. Jeho výsledok zverejní najneskôr v júni, uviedla dnes v tlačovej správe.

Lufthansa chce v rámci posilnenia kapitálu získať za 325 miliónov eur (desať miliárd korún) v ITA Airways 41-percentný podiel. Talianska vláda a Lufthansa sa na transakcii dohodli vlani júna.

EK sa obáva, že transakcia môže znížiť hospodársku súťaž na trhu osobnej leteckej dopravy na viacerých trasách na krátke i dlhé vzdialenosti. Okrem trás spájajúcich Taliansko s krajinami strednej Európy to môžu byť aj trasy medzi Talianskom a Spojenými štátmi, Kanadou, Japonskom a Indiou. Dohoda by tiež mohla vytvoriť alebo posilniť dominantné postavenie aerolínií ITA na milánskom letisku Linate.

Hĺbkové skúmanie

Transakcia bola komisii oznámená koncom vlaňajšieho novembra. Začiatkom tohto mesiaca Lufthansa predložila ústupky, ktorých cieľom bolo vyriešiť niektoré predbežné obavy komisie. Ústupky ale podľa EK nie sú dostatočné na to, aby jasne vyvrátili predbežné obavy, a to pokiaľ ide o ich rozsah aj účinnosť. Komisia preto začala hĺbkové skúmanie a teraz má 90 pracovných dní, respektíve do 6. júna, aby prijala rozhodnutie.

Foto: pixabay.com/Mr_Worker

Ita Airways začala prevádzku v roku 2021 ako štátny podnik. Za rok 2022 vykázala stratu okolo 486 miliónov eur, najmä pre pretrvávajúce dôsledky pandémie covidu-19 a rastúce náklady na pohonné hmoty.