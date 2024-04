České dráhy predstavili ComfortJet, vlajkovú loď na diaľkových spojoch

Ilustračné foto. Foto: TASR

České dráhy (ČD) budú mať novú „vlajkovú loď“ na diaľkových spojoch. V utorok predstavili najmodernejšiu vlakovú súpravu ComfortJet s kapacitou 555 miest na sedenie a najvyššou prevádzkovou rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu (km/h). V nasledujúcich rokoch chcú model nasadiť aj na najvýznamnejšie medzinárodné linky do Berlína, Hamburgu, Viedne či Budapešti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nová súprava ComfortJet ukazuje, akým kvalitatívnym skokom v posledných rokoch prechádza vozidlový park nášho národného dopravcu. Práve zvyšujúca sa kvalita cestovania a služieb na palube je niečo, čo môže ďalej zvýšiť záujem ľudí o cestovanie vlakmi,“ povedal po prvej jazde v najnovšom vlaku český minister dopravy Martin Kupka.

Celá súprava je tlakotesná, čo je dôležité najmä pri vyššej rýchlosti, pretože to cestujúcich chráni napríklad pred zaliehaním v ušiach pri prejazdoch v tuneloch či pri stretávaní iných vlakov, vysvetlil hovorca ČD Filip Medelský. Zároveň to pomáha vytvoriť tichý interiér. Súprava tiež obsahuje voz s detským kinom, pult na prebaľovanie, miesta na kočíky či detské stolné hry. Cestujúci si tiež vo vlaku môžu dobiť elektrobicykle.

Zlepší sa aj kvalita mobilného signálu. „Počas jazdy môžu očakávať zlepšenie signálu vďaka inovatívnej technológii okien, nastaviteľné pohodlné sedadlá, bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov v prvej triede, USB zásuvky na nabíjanie elektroniky a ďalšie služby, ako je palubný informačný a rezervačný systém,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Mobility Roman Kokšal.

Dráhy chcú prvýkrát ComfortJet nasadiť na trase Praha – Bohumín

ČD chcú prvýkrát ComfortJet nasadiť na trase Praha – Bohumín, koncom leta by už mali premávať aj do Berlína, neskôr budú zaradené aj na linkách do Viedne a Budapešti. „Svoju maximálnu rýchlosť 230 km/h budú od počiatku prevádzky využívať napríklad medzi Berlínom a Hamburgom a v budúcnosti ju budú môcť využívať aj na ďalších tratiach, napríklad na novej rakúskej trati Koralmbahn alebo na prvých úsekoch vysokorýchlostných tratí v Česku,“ priblížil Medelský.

Dodal, že obnova koľajových vozidiel ČD je tento rok rekordná. „Tento rok dráhy získajú takmer 140 nových elektrických, motorových a netrakčných jednotiek a elektrických lokomotív. Ak budeme počítať každý voz a článok jednotiek samostatne, je to zhruba 440 jednotlivých vozidiel,“ uviedol s tým, že ČD tak v roku 2024 uvedú do prevádzky viac než 22 000 miest v klimatizovaných a bezbariérových vlakoch.