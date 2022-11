Zopár lekcií od dvoch najúspešnejších svetových investorov

Zdroj: oPeniazoch/morningstar

Foto: SITA/AP

dnes 0:11 -

Buďte skeptickí voči exotickým finančným nástrojom

Buffett aj Munger sú kritikmi derivátov, katastrofických dlhopisov, kryptomien a iných typov finančných „inovácií“. Spôsob, akým vedú Berkshire Hathaway, odráža túto obozretnosť. Spoločnosť funguje s veľmi malým dlhom a veľkým vankúšom hotovosti a investícií a skepticky pristupuje ku kreativite z Wall Street pri vývoji nových produktov. Finančný priemysel je preplnený hráčmi, ktorí vás chcú prinútiť hrať podľa ich podmienok, a to vždy s vysokým vstupným poplatkom. Jednoduchosť je dobrá, určite znižuje náklady.

Inflácia a trvalá konkurenčná výhoda

Do roku 2022 bolo ľahké ignorovať infláciu. Ale pre Buffetta to bola pravidelná téma v 70. a začiatkom 80. rokov. Potom zdôraznil, že pre spoločnosti, najmä tie, ktoré sú najviac vystavené inflačným nákladovým tlakom, je ťažké zarobiť pre akcionárov slušné výnosy v období vysokej inflácie. Len veľmi málo spoločností, tie s konkurenčnými výhodami, dokáže zvýšiť ceny, aby kompenzovali oslabenie kúpnej sily. Lepšie znášajú to, čo im do cesty postaví makro prostredie. Teraz, keď je inflácia opäť témou číslo jeden, je vhodný čas znovu si prečítať Buffettov komentár o inflácii.

Volatilita nie je riziko

Vzhľadom na to, že písanie masívnych poistných zmlúv je významnou súčasťou podnikania Berkshire Hathaway, nie je prekvapením, že riziko pohltilo veľkú časť Buffettovej a Mungerovej pozornosti. Majú veľmi odlišnú koncepciu rizika ako ho definujú akademici, ktorí dávajú dôraz na metriky ako beta alebo štandardná odchýlka. Finanční akademici radi používajú volatilitu ako proxy pre riziko (hlavne preto, že je tak ľahké ju merať). Má to však jeden háčik, aktívum sa pri poklese ceny stáva rizikovejšie, čo je presný opak toho, ako racionálny kupujúci uvažuje o nižšej cene. Riziko, hovorí Buffett, je šanca, že utrpíte trvalú stratu kapitálu. Buffett a Munger dôsledne zdôrazňovali systémové a existenčné riziká, napríklad riziko, že deriváty spôsobia kolaps série finančných inštitúcií so vzájomne prepojenými expozíciami ako domino. Ako investori si musíme tieto riziká uvedomiť a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich minimalizovali.

V investovaní je v poriadku ak nerobíte nič

Buffett prirovnal investovanie k bejzbalovému odpalu, ale na rozdiel od bejzbalu vás pri investovaní nestiahnu po troch úderoch. Môžete nechať preletieť toľko ihrísk, koľko chcete. Nechať hromadiť peniaze je v poriadku. V určitom bode zvyčajne dôjde ku korekcii trhu, aby sa ceny opäť znížili na atraktívne úrovne.

Neustále sa vzdelávajte

Buffett aj Munger veľa čítajú. Predovšetkým Munger zdôrazňuje dôležitosť vedy. Munger raz povedal: „Čudovali by ste sa, koľko toho Warren prečíta – koľko čítam ja. Moje deti sa mi smejú. Myslia si, že som kniha, z ktorej trčí pár nôh.“

Trhy sú dobré, ale nie sú dokonalé

Keď bublina cien japonských aktív, pravdepodobne najobludnejšia bublina cien aktív v histórii, praskla, bolo to dobré ponaučenie, že trhy sa niekedy jednoducho zbláznia. Alebo presnejšie, ľudia, ktorí tvoria trhy, sa zbláznia a uveria, že stromy rastú až do neba. Dnes sa na to už dá pozerať s odstupom, ale seriózni ľudia koncom 80. a začiatkom 90. rokov vymýšľali príbehy o tom, prečo pomery cena/zisk 80 alebo 90, ktoré boli v tom čase bežné v Japonsku, boli rozumné. Alebo odporúčali prideliť 30 %, resp. 40 % portfólia japonským akciám, pretože ponúkali optimálnu kombináciu rizika a odmeny.

Indexové fondy sú úžasný vynález

Môže sa to zdať v rozpore s predchádzajúcim bodom o nedokonalých trhoch, ale v skutočnosti to tak nie je. Trhy sa niekedy môžu zblázniť, ale stále je veľmi ťažké ich prekonať. Niekto by si mohol myslieť, že Buffett, ako aktívny investor, bude patriť medzi najväčších odporcov indexových fondov. Buffett, naopak, neustále chváli indexové fondy ako najlepší spôsob, ako pre väčšinu investorov získať expozíciu na akciovom trhu. Buffett ukázal, že intelektuálne môžete prijať oboje, ako aktívne, tak aj pasívne investovanie. Nie je to buď/alebo.

Hodnota a rast

Hodnotové investovanie Bena Grahama posunul Buffett ešte ďalej. Posunul ho za hranice s ohorkami cigariet, ktoré pozostáva z hľadania akcií, v ktorých zostáva už len jeden dobrý šluk a zameral sa aj na skvelé spoločnosti, hoci to znamená zaplatiť za ne vyššie ceny. Kľúčovým poznatkom je, že hodnota každej spoločnosti závisí od jej vyhliadok na rast a od toho, ako si človek môže byť istý, že sa rast zhmotní.

Výhra v pôrodnej lotérii

Buffett zdôraznil, aké mal šťastie, že sa narodil vtedy a tam. V USA v 20. storočí. Keby sa narodil v inom čase a na inom mieste, jeho mierny talent na hodnotenie spoločností by bol bezcenný. Nazýva sa to pôrodná lotéria. Je to dobrá pripomienka pre nás všetkých, akú úlohu zohralo šťastie v našich životoch. Ak toto čítate, je pravdepodobné, že ste mali veľké šťastie.

Kľúč ku šťastiu

Kľúčom k šťastnému manželstvu nie je krásny partner, inteligentné deti alebo príjemný rozhovor. Nie, ako hovoria Buffett a Munger, kľúčom k šťastnému manželstvu je nájsť niekoho s nízkymi očakávaniami. A to isté platí pre investičný úspech. Stačí si mentálne ubrať 30 % z hodnoty portfólia, jednoducho preto, že sa veci dejú. Zovšeobecnením tejto lekcie by sa dali nízke očakávania do značnej miery stať najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sme toho čo najmenej ľutovali na smrteľnej posteli. A najlepší spôsob, ako nebyť sklamaný aj po smrti.