V roku 2022 má rezort dopravy lepší východiskový stav z pohľadu investícií

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nemalo na začiatku minulého roku vo svojom rozpočte na investície vyčlenené žiadne peniaze, a to z dôvodu systému tzv. zero-based budgetingu. V tomto roku však rezort dopravy začína so 100 miliónmi eur, čo je lepší východiskový stav. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MDV.

Ministerstvo financií (MF) SR zaviedlo prístup k plánovaniu investícií v rozpočte pre jednotlivé rezorty v podobe tzv. zero-based budgetingu. "V praxi to znamenalo, že sme mali vo svojom rozpočte v roku 2021 na investície nulu. Investície boli rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS) a museli sme o ne žiadať," ozrejmil rezort dopravy.

Ministerstvo tak považuje 100 miliónov eur pre začiatok roka 2022 za lepší východiskový stav. "Neznamená to, že máme 100 miliónov eur navyše, iba, že ich môžeme využiť skôr. Financovanie investícií do dopravnej infraštruktúry tak nebude len na pleciach našich spoločností a ich vlastných zdrojoch, respektíve krátkodobých úveroch, ale aspoň čiastočne môžeme vykryť časť investičných potrieb, kým nám budú uvoľnené peniaze z VPS," priblížil rezort dopravy pre TASR.