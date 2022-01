Dodávateľské reťazce v roku 2022: Výpadky budú pokračovať, ale pre niektorých to bude problém opačný

Zdroj: the conversation

Stojí za zváženie, že k nedostatku došlo z mnohých dôvodov. Počas zablokovania na začiatku roku 2020 náhle spotrebovanie základných vecí, ako je toaletný papier a cestoviny, zanechalo regály po celom svete vymetené. V Singapure sa napríklad minuli vajcia, pretože si spotrebitelia robili zásoby. Maloobchodníci si objednali viac vajec, zúfalo sa snažiac uspokojiť dopyt. Ale keď bol dopyt uspokojený, zrazu nastal prebytok. V júni toho roku distribútori vyhodili 250 000 vajec.



To sa stane, keď sa dopyt dočasne zmení. Účinok sa zväčšuje s každou úrovňou dodávateľského reťazca, pretože každý dodávateľ pridáva do svojej objednávky dodatočnú rezervu, aby sa zabezpečil. Minútové zmeny v dopyte zákazníkov môžu preto viesť k obrovskému dodatočnému dopytu po surovinách. Toto sa nazýva efekt biča. Rovnako ako v prípade biča, malé švihnutie zápästia môže viesť k veľkému pleskotu na druhom konci.



Efekt biča môže byť spôsobený náhlym poklesom či vzostupom dopytu, počas pandémie sa tieto sily niekedy spojili. K nedostatku polovodičových čipov prispela napríklad kombinácia prudkého poklesu dopytu po nových autách a vyššieho dopytu po zariadeniach, ako sú notebooky a herné konzoly pre zábavu počas blokácií.







Moderné autá niekedy obsahujú aj 3 000 čipov, výrobcovia automobilov sú tak hlavnými zákazníkmi. Ale keďže predaj áut v roku 2020 prudko klesol, dodávky čipov boli presmerované k výrobcom menšieho elektronického tovaru. Keď sa dopyt po autách o niekoľko mesiacov neskôr opäť zvýšil, nebolo dosť čipov. Automobilky boli nútené zastaviť výrobné linky a nedokázali vyrobiť dostatok áut na uspokojenie dopytu. Začali tiež hromadiť čipy, čím sa nedostatok ešte zhoršil.



Prepravné vyčíňania

Nerovnováhy v dnešných dodávateľských reťazcoch sú väčšie ako v prípade konkurenčných spoločností alebo odvetví. Lodné kontajnery prepravia približne 1,9 miliardy ton tovaru ročne len po mori, prakticky všetkého druhu. Normálne sa kontajnery neustále nakladajú, expedujú, vykladajú a znova nakladajú, ale tento cyklus prerušili vážne narušenia obchodu v dôsledku blokád a zatvorení hraníc. Kontajnery boli ponechané na nesprávnych miestach, keďže sa obchod presunul, prepravná kapacita sa znížila a plavidlá nemohli zakotviť tam, kde a kedy zamýšľali. V spojení s preťaženými prístavmi a problémami s včasnou vykládkou a ďalšou prepravou teraz typický kontajner strávi prepravou o 20 % času dlhšie ako pred pandémiou.



Sadzby za prepravu v tomto prostredí samozrejme prudko vzrástli. Ceny na hlavných obchodných cestách z východu na západ sa medziročne zvýšili o 80 % , čo je zlá správa pre oživenie ekonomiky. Dokonca aj 10 % zvýšenie sadzieb kontajnerovej dopravy môže znížiť priemyselnú výrobu približne o 1 %.



Ľudský faktor

Technologický pokrok možno zmenil výrobu, ale výroba a dodávka stále závisí vo veľkej miere od ľudí. Vlny prepúšťania vo výrobe v dôsledku blokád viedli k nedostatku pracovnej sily, keď sa zvýšil dopyt. Vietnam napríklad zažil masový exodus pracovníkov z priemyselných centier do vidieckych oblastí, ktorý nebolo možné ľahko zvrátiť. Nedostatok pracovníkov sa prejavil najmä u vodičov nákladných áut v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách. Sektor už mal problémy s náborom a udržaním si vodičov v dôsledku tlaku rastúceho dopytu, starnúcej pracovnej sily a zhoršujúcich sa pracovných podmienok. Brexit medzitým sťažil prácu vodičom migrantov v Spojenom kráľovstve.







Omikronový variant vedie k väčšiemu nedostatku zamestnancov, pretože ľudia si berú voľno a dodávatelia sa riadia novými obmedzeniami. Čínska stratégia nulového COVIDu bude pravdepodobne naďalej narúšať výrobu aj prepravu tovaru, možno na celý rok.



Napriek tomu by sme mohli vidieť problémy aj v opačnom smere, prostredníctvom ďalšieho plesknutia biča. Nevybavené objednávky v mnohých sektoroch budú nakoniec uspokojené, ale spotrebiteľský dopyt môže byť teraz, keď sa skončili sviatky a úrokové sadzby začínajú rásť, ochladzovať. Takže niektoré spoločnosti môžu zrazu zistiť, že majú prebytok tovaru.



Aby sa tomu vyhli, budú musieť prispôsobiť svoju produkciu dopytu. Dopyt však môže byť stále ťažké predpovedať, a to nielen kvôli omikronu a Číne. Nový variant obáv vedúci k novej vlne blokád by mohol ľahko viesť k tomu, že ľudia budú opäť míňať peniaze na veci a nie na dovolenky čí viacdenné výlety. Dodávateľské reťazce s dobrou viditeľnosťou skutočného dopytu a jasnou komunikáciou naprieč úrovňami dodávateľského reťazca budú mať značnú výhodu. Stručne povedané, je pravdepodobné, že rôzne priemyselné odvetvia budú mať v roku 2022 problémy s nedostatkom ako aj nadmernou ponukou.



Dlhodobejšou otázkou je, do akej miery sa dodávateľské reťazce zmenia. Pandémia vyvolala nové pochybnosti o outsourcingu výroby do vzdialených krajín s nižšími nákladmi na pracovnú silu. Problémy tiež zhoršili stratégie na maximalizáciu efektívnosti dodávateľského reťazca, ako je napríklad výroba just-in-time , kde spoločnosti udržiavajú zásoby na minime, aby znížili náklady.



Hlavnou témou roku 2021 bolo, ako zvýšiť odolnosť dodávateľských reťazcov. Ale budovanie dodatočných kapacít, skladovanie zásob a zabezpečenie proti výpadkom nie je lacné. Keď sa dopravné zápchy zmiernia a nábor pracovnej sily bude rásť, reči o reforme by sa mohli vypariť. Niektoré spoločnosti budú pravdepodobne pokračovať vo vylepšovaní svojho just-in-time pridaním just-in-case. Iné prinesú výrobu niektorých produktov bližšie k domácim trhom a zároveň ponechajú offshore výrobné zariadenia, aby slúžili miestnym trhom. Zostáva tiež zistiť, do akej miery COVID zvráti globalizáciu.



V konečnom dôsledku sú dodávateľské reťazce riadené ľuďmi a rok 2021 poukázal na obmedzenia systému. Keď sa spoločnosti a spotrebitelia prispôsobia, súčasné uzly sa trochu rozmotajú. Ale keďže pandémia pokračuje a do popredia sa vracia realita, ako udržať podniky v ziskovosti, pravdepodobne by sme v roku 2022 očakávať riešenie nemali.