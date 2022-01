Hodnota Applu: 3 bilióny dolárov

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 15:58 -

Trhovú hodnotu vo výške jedného bilióna dolárov Apple dosiahol v auguste 2018, hranicu dvoch biliónov dolárov potom pokoril predvlani v auguste. V priebehu minulého roka Apple na krátky čas prišiel o titul najhodnotnejšieho podniku sveta, keď ho predstihol americký softvérový gigant Microsoft. Tomu však teraz na dosiahnutie trhovej hodnoty tri bilióny dolárov chýba zhruba pol bilióna. Amazon a materská spoločnosť Googleu, Alphabet, majú hodnotu 1,75 bilióna dolárov.



Na pokorenie trhovej hodnoty vo výške troch biliónov dolárov bolo podľa televízie CNBC potrebné, aby sa cena akcií Applu vyšplhala na 182,86 dolára za kus. Po výstupe na rekordných 182,88 dolárov akcie o časť ziskov prišli. Apple minul 85,5 miliardy dolárov na spätné odkúpenie akcií a 14,5 miliardy dolárov na dividendy vo svojom fiškálnom roku 2021, ktorý sa skončil v septembri. Apple míňa na spätné odkúpenie viac ako iné spoločnosti, ktoré odkupujú veľa svojich akcií, vrátane Meta Platforms (predtým Facebook), Alphabet, Bank of America a Oracle. Spätné odkupy akcií zvyšujú cenu akcií spoločnosti znížením ponuky akcií na trhu, čím sa peniaze efektívne vracajú investorom. Okrem toho znížený počet akcií zvyšuje zisk na akciu, čo je metrika, ktorú používajú mnohí investori na základe hodnoty pri posudzovaní akcií. Apple vo všeobecnosti aktualizuje svoje plány návratnosti akcionárov v apríli spolu s finančnými výsledkami za druhý štvrťrok. Analytici Citi očakávajú, že Apple oznámi ďalšie spätné odkúpenia za 90 miliárd USD a zvýši dividendu o 10 %.



Investori veria, že spotrebitelia budú naďalej ochotní utrácať za produkty Applu, medzi ktoré patria napríklad iPhony či služby Apple TV a Apple Music, píše agentúra Reuters. „Nedávne oživenie akcií môže čiastočne odrážať očakávania investorov o relatívne stabilnom dopyte a pokračujúcich silných peňažných tokoch a kapitálovej návratnosti pre akcie, ktoré sa vyvíjali do značnej miery v súlade s trhom,” napísal v decembri analytik Bank of America Securities Wamsi Mohan.



Od januára 2007, keď spoluzakladateľ a bývalý šéf Applu Steve Jobs predstavil prvý model telefónu iPhone, cena akcií Applu posilnila o zhruba 5800 percent. Americký akciový index S&P 500 pritom v rovnakom období vzrástol iba o zhruba 230 percent.



„Apple bol a stále je neuveriteľným príbehom rastu, ktorý sa opiera o produkty, po ktorých ľudia túžia, a o rastúce portfólio služieb,“ uviedol analytik Trip Miller zo spoločnosti Gullane Capital Partners. Nie každý je však práve teraz taký optimistický. Emma Wallová, vedúca investičnej analýzy a výskumu v Hargreaves Lansdown, v utorok pre CNBC povedala, že teraz pravdepodobne nie je vhodný čas, aby si investori kupovali akcie Apple alebo Tesly. „Ak už máte takéto expozície, môžete si pripísať nejaké zisky, ale určite nebude chybou ponechať si tieto expozície v diverzifikovanom portfóliu,“ dodala.

Niektorí analytici si kladú otázku, či nie je Apple nadhodnotený. Patrick Armstrong, CIO vo firme pre správu investícií Plurimi Group, si nemyslí, že trhová kapitalizácia výrobcu iPhonov je natoľko „vysoká“ ako u niektorých iných spoločností. „Je to neuveriteľná spoločnosť obchodujúca s prémiovým násobkom,” povedal. „Nemyslím si, že by na tom bolo niečo zvláštne. Som presvedčený, že veľké spoločnosti by sa mali obchodovať za prémiové násobky. Nemyslím si, že v tomto prípade sme v extrémne vysokých násobkoch ako niektoré iné spoločnosti.“

V uplynulom finančnom roku, ktorý skončil v septembri, zvýšila spoločnosť Apple čistý zisk takmer o dve tretiny na 94,7 miliardy dolárov. Jej tržby stúpli o viac ako tretinu na 297,4 miliardy dolárov. Apple patrí medzi firmy, ktoré ťažia z toho, že ľudia sa počas pandémie covid-19 stali viac závislými na technológiách.



Spoločnosť Apple založili traja počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornskom Cupertine v apríli 1976. Na burzu firma vstúpila v roku 1980.