Musk predal akcie Tesly za päť miliárd dolárov

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:43 -

Musk cez víkend oslovil používateľov twitteru v reakcii na kritiku, že neplatí spravodlivý podiel na daniach. „V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, že nerealizované zisky sú prostriedkom na vyhýbanie sa daniam, takže navrhujem predaj desiatich percent svojich akcií Tesly. Podporujete to?" Dodal, že sa podvolí výsledku, nech bude akýkoľvek. Za predaj akcií hlasovalo 57,9 percenta užívateľov.



Tesla nevypláca Muskovi mzdu v hotovosti. Namiesto toho získava obrovské akciové opcie. „Mám iba akcie, teda jediný spôsob, ako osobne zaplatiť dane, je predať akcie," uviedol Musk na twitteri.



Z celkovej čiastky 5 miliárd, pôjde 1,1 miliardy USD na úhradu daní z akciových opcií. Musk stále drží viac ako 166 miliónov akcií Tesly.



Agentúry upozorňujú, že časť predaných akcií pochádza z vysokej odmeny z roku 2012 práve vo forme akciových opcií. Tieto opcie sa musia uplatniť do augusta budúceho roka, inak vypršia. Začiatkom tohto roka Musk verejne vyhlásil, že tieto opcie pravdepodobne v blízkej budúcnosti uplatní. Musk už dávnejšie naznačil, že pravdepodobne predá „obrovský balík“ svojich opcií. Počas vystúpení na Code Conference v septembri Musk povedal, že keď vypršia jeho opcie na akcie Tesly, jeho hraničná daňová sadzba bude vyššia ako 50 %. Je tak možné, že toto uplatnenie a súvisiaci predaj by sa uskutočnili bez ohľadu na výsledky prieskumu na twitteri, podľa vopred dohodnutého plánu, uviedla agentúra Bloomberg.



Správa o predaji vyvolala v pondelok a utorok pokles cien akcií, v stredu však akcie opäť oživili. V tomto roku si akcie Tesly pripísali viac ako 50 percent. V stredu uzavreli na hodnote 1067,95 USD.





Po transakcii Musk vlastní zhruba 167 miliónov akcií Tesly. Podľa údajov z júna bol podľa agentúry AP Musk najväčším akcionárom Tesly s podielom zhruba 17 percent. Musk je podľa časopisu Forbes najbohatším mužom sveta, čistá hodnota jeho majetku je zhruba 282 miliárd USD. Hlavnú časť tvoria akcie Tesly.



Generálny riaditeľ americkej nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa hedžovými fondmi a finančnými službami Citadel, Ken Griffin v stredu na online summite DealBook povedal, že osobne neuvítal predaj zo strany Muska. „Jednotlivci ako Elon Musk či Jeff Bezos zmenili náš život a my chceme, aby si udržali kontrolu nad svojimi spoločnosťami, pokiaľ budú mať energiu a ambíciu neustále posúvať biznis vpred.”



Súčasní a bývalí členovia predstavenstva vrátane predsedníčky Robyn Denholmovej, brata Elona Muska Kimbala Muska, Ira Ehrenpreisa a Antonia Graciasa už predali akcie Tesly v hodnote stoviek miliónov dolárov v čase od 28. októbra po tom, čo trhová hodnota Tesly presiahla 1 bilión dolárov. Medzi týmito dôvernými predajmi bol predaj Kimbala Muska jedinou transakciou, ktorá nebola uvedená ako 10b5 teda plánovaný predaj. Kimbal Musk predal svoje akcie v hodnote okolo 109 miliónov dolárov deň pred anketou, ktorú na sieti Twitter spustil jeho brat.