Prichádza hyperinflácia: Skutočne?

Jack Dorsey nedávno na twitteri oznámil, že prichádza hyperinflácia. Dorsey je veľmi hlasným zástancom bitcoinu a samozrejme aj generálnym riaditeľom dvoch verejných spoločností, Square a Twitter. Toto je celkom zaujímavá správa od generálneho riaditeľa veľkej verejnej spoločnosti z niekoľkých dôvodov. Ak skutočne verí tomu, čo povedal, potom by mal ako splnomocnenec svojich akcionárov obhajovať oveľa menšiu expozíciu USD v rámci svojich spoločností.



Avšak Square aj Twitter v súčasnosti disponujú rezervami viac ako 10 miliárd USD, ktoré by sa v prípade hyperinflácie vyparili. Ak skutočne verí tomu, čo povedal, potom by mal buď obhajovať platby v aktívach chránených proti inflácii (ako je bitcoin), alebo by mal okamžite previesť veľké množstvo rezerv v USD na nejaký druh aktíva chráneného pred infláciou. Možno to už robí, Square má určité zaistenie v bitcoinoch, ale obe firmy sú veľmi vystavené spaľovaniu amerických dolárov, ak by sa predpovede Dorseyho naplnili.



V prípade, že by som pracoval pre spoločnosť, kde generálny riaditeľ hovorí o hyperinflácii, na druhý deň by som vošiel do jeho kancelárie a požiadal by som o enormné zvýšenie mzdy. Hyperinflácia by spôsobila, že zamestnanci Twitteru a Square stratia obrovskú časť kúpnej sily. Ak by som bol nimi a vedel by som, že generálny riaditeľ očakáva 50 % infláciu ročne, potom by som očakával veľké zvýšenie, ktoré mi pomôže vyrovnať sa s prichádzajúcou krízou a umožní mi lepšie alokovať viac USD do iných aktív.



Ak Jack Dorsey verí tomu, čo hlása, začne hltať obrovské množstvo bitcoinov alebo iných aktív mimo USD v súvahách Twitteru a Square. A svojich zamestnancov začne vyplácať v bitcoinoch alebo im poskytne obrovské zvýšenie miezd. Alebo by si mal uvedomiť, že jeho slová majú obrovskú váhu a svoje tvrdenie prehodnotiť. "Inflácia", "nejaká inflácia", "veľká inflácia",... tieto veci nie sú HYPER inflácia. A také závažné slovo, ak tomu skutočne verí, by malo zodpovedať vážnemu činu. Okrem týchto nezrovnalostí v slovách a činoch si myslím, že takáto extrémna predpoveď má značné ekonomické problémy.





prehra vo vojne, ktorá má za následok tlačenie peňazí na financovanie obnovy,

veľké zahraničné dlhy, ktoré si vyžadujú tlačenie peňazí,

zmeny režimu, ktoré sa vo všeobecnosti zhodujú s občianskou vojnou alebo sociálnym otrasom.

Po finančnej kríze sa objavilo množstvo predpovedí o hyperinflácii, pretože mnohí verili, že expanzia súvahy Fedu povedie k multiplikačnému efektu rezerv, čo bude mať za následok obrovský rozmach peňažnej zásoby. Nestalo sa tak, pretože banky v prvom rade nepožičiavajú rezervy nebankovým subjektom. Kvantitatívne uvoľňovanie je výmena aktív, ktorá má malý alebo žiadny vplyv na množstvo čistých finančných aktív v ekonomike. Expanzia súvahy Fedu nemohla spôsobiť obrovskú infláciu. Ľudia majú tendenciu zameriavať sa na opatrenia menovej politiky centrálnej banky, ale ignorujú skutočnosť, že najdôležitejšie sú opatrenia fiškálnej politiky ministerstva financií.Pri pohľade do histórie hyperinflácií a ich skutočných príčin vidíme, že je to viac než monetárny fenomén a že hyperinflácia má tendenciu vyskytovať sa okolo mimoriadne rušivých geopolitických udalostí, ako sú:

Kľúčovým bodom je, že tlačenie peňazí nie je to, čo spôsobuje hyperinfláciu. Tlačenie peňazí nastáva v dôsledku jednej z týchto sociálnych alebo politicky traumatických udalostí, ktoré v podstate vyústia do kolapsu vlády alebo režimu. To sa ani zďaleka nepribližuje k tomu, čo sa dnes deje. Ale zatiaľ čo momentálne nemáme ingrediencie pre hyperinfláciu, máme ingrediencie pre mierne zvýšenú infláciu, pretože niet pochýb o tom, že predimenzovaná fiškálna politika môže spôsobiť vysokú infláciu.







Čo sa týka inflácie a konkrétnejšie finančnej krízy, poučenie po viac než desiatich rokoch QE s nízkou infláciou je, že fiškálna politika je silná zbraň, kedy dochádza k skutočnému „tlačeniu peňazí“. A to je dôvod, prečo sa treba oveľa viac obávať inflácie pochádzajúcej z pandémie.



Dlhodobá deflácia alebo dlhodobá hyperinflácia?

Existujú veľké sekulárne protivetry, ktoré vytvárajú štrukturálny tlak na znižovanie inflácie vo veľkej časti rozvinutého ekonomického sveta. Predovšetkým ide o:

Demografiu. Trendy ako starnutie populácie a klesajúci počet obyvateľov vyvíjajú tlak na znižovanie agregátneho dopytu.

Technológie. Inovácie v technologickom sektore sú vo svojej podstate deflačné.

Nerovnosť. Menej peňazí v rukách tých, ktorí majú vyšší sklon k spotrebe, znamená nižší relatívny agregátny dopyt.

Globalizáciu. Globalizácia vytvára tlak na znižovanie domácich miezd a cien.

Toto sú obrovské dlhodobé sily, ktoré vysvetľujú, prečo sa zdá, že krajiny ako USA a Japonsko, napriek tomu, že v posledných desaťročiach minuli bilióny dolárov, majú problémy s vytváraním vysokej inflácie. COVID zmenil niektoré z týchto trendov v krátkodobom horizonte, ale ide o dobre zakorenené dlhodobé trendy a je nepravdepodobné, že by sa z dlhodobého hľadiska podstatne zmenili. Zakaždým, keď vláda zošliapne plynový pedál fiškálnej politiky, vidíme krátky nárast inflácie, tá sa ale následne zníži, keďže tieto svetské trendy ju stiahnu späť, kedykoľvek vláda zloží nohu z plynu. Hlavné riziko pre tento dlhodobý výhľad je politického charakteru. Napríklad, ak by sme prijali skutočný režim politiky v štýle moderného monetárneho systému (MMT) s plnohodnotnou vládnou zárukou pracovných miest a permanentnými procyklickými deficitnými výdavkami, musel by sme prehodnotiť relatívne sily, ktoré tu pôsobia. Ako sme videli na skúsenostiach s COVIDom, fiškálna politika môže mať obrovský vplyv na agregátny dopyt. Aj keď nejde o dlhodobé riziko, je to niečo, čo si musíme všetci viac uvedomovať, keďže pandémia otvorila dvere mimoriadne silnej hyperprocyklickej fiškálnej politiky.

Súčasná inflácia je chaotická, pretože COVID narušil dodávateľské reťazce a trhy práce. V roku 2022 by sme mali byť svedkami veľkých otrasov v dodávateľských reťazcoch. Mali by sme tiež vidieť pokračujúci oživenie trhu práce. Ale hlavný príbeh o inflácii tu vytváral fiškálny boom, ktorý úplne kompenzoval akékoľvek straty osobných príjmov. Stručne povedané, reakcia vlády na COVID bola taká masívna, že kompenzovala to, čo by inak predstavovalo dosť významný deflačný prepad v ekonomike. Fiškálna reakcia na COVID bola skutočne gigantická s deficitom vyše troch biliónov dolárov za dva roky po sebe. A z tohto fiškálneho vetra do chrbta sa stane fiškálny protivietor, a bude dosť výrazný. Hutchins Center odhaduje, že fiškálny protivietor v roku 2022 zníži HDP o -2,5 %. Ale aj s týmto obrovským fiškálnym balíkom a ponukovým šokom je dnes stále celková inflácia okolo 5,4 %. A sme na vrchole fiškálnej politiky, takže by bolo potrebné niečo skutočne nevyspytateľné, aby to spôsobilo infláciu na úrovni viac než 50 %.







Jeden veľký filozof raz povedal: „Bude to fungovať dobre. Všetko, čo potrebujeme, je len trochu trpezlivosti". V celej ekonomike pracujú obrovské makromotory. Goldman Sachs očakáva, že sektory ekonomiky s obmedzenou ponukou začnú ťahať infláciu nadol približne v máji budúceho roka a v ďalšom období roka budú naďalej väčšou brzdou. Nízka ponuka a vysoký dopyt sa začnú obracať, keďže fiškálny protivietor zníži agregátny dopyt a zároveň sa problémy dodávateľského reťazca stanú menej problematické. To znamená, že pravdepodobnosť vyššej alebo dokonca trvalej celkovej inflácie viac než 5 % bude s vývojom v roku 2022 čoraz menej pravdepodobná.



Netreba byť zaskočení, ak budeme aj naďalej vidieť vysoké hodnoty inflácie v roku 2021 a začiatkom roku 2022. Ale potom príde úľava, len to bude nejaký čas trvať. Medzitým si všetci vypočujeme veľa strašidelných príbehov o tom, aká vysoká inflácia nás čaká v podobe tej Weimarskej. Toto riziko je ale veľmi prehnané. Môže sa zdať, že sa snažím bagatelizovať závažnosť súčasnej inflácie, ale nie je to tak. Stále si myslím, že je dôležité si zabezpečiť portfólio proti inflácii, ale dá sa to urobiť aj bez toho, aby sme sa pridali do hyperbolického hyperinflačného tábora. Ešte dôležitejšie je, že tento súčasný strach z inflácie poslúži ako lekcia do budúcnosti, ktorá prinúti ľudí dvakrát sa zamyslieť nad politickými prístupmi, ako sú hyperprocyklické myšlienky obhajované Keynesiánmi v štýle moderného monetárneho systému.

Autorom je Cullen Roche, zakladateľ a investičný riaditeľ Discipline Funds, je tiež autorom kníh Pragmatický kapitalizmus: Čomu musí každý investor rozumieť o peniazoch a financiách, Porozumenie modernému monetárnemu systému a Porozumenie modernej výstavbe portfólia.