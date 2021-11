Vďaka centrálnym bankám už staré pravidlá investovania neplatia

Zdroj: Mises Institute

Centrálne banky, aby pôsobili ako konečný tvorca trhu ako taký, zvýšili svoje súvahy. Vytvárali likviditu, najmä vo forme elektronických bankových rezerv, len preto, aby ju predovšetkým vymenili za pôvodný kolaterál vo forme štátnych dlhopisov. To má viacero dôsledkov. Dobrý kolaterál sa z trhov odčerpáva do súvahy centrálnej banky, čím sa vyvíja tlak na účastníkov trhu, aby našli prijateľný kolaterál na udržanie potrebnej tvorby úverov v systéme. Keď sa ponuka zmenšuje, dopyt začne byť neúprosný.



Viac dlhu, nižší výnos

Okrem toho, štátny dlh efektívne monetizujú centrálne banky. V roku 2020 Federálny rezervný systém nakúpil 55 percent všetkých vládnych cenných papierov USA. Pôsobivé až desivé sú prognózy, ktoré ukazujú, že Európska centrálna banka pravdepodobne speňaží neuveriteľných 98 percent celej emisie dlhopisov európskymi suverénmi.



Takže bezprecedentný dopyt zo strany súkromných aj verejných aktérov tlačí výnosy vládnych dlhopisov dole. Výnosy amerických vládnych dlhopisov sú síce stále kladné, no napriek tomu sú historicky nízke. Výnos nemeckého tridsaťročného dlhopisu sa tento rok niekoľkokrát obchodoval negatívne. A vo Švajčiarsku majú všetky štátne dlhopisy, vrátane päťdesiatročného , v skutočnosti záporný výnos. Pri tak nízkych výnosoch však vlády radi poskytnú veľmi potrebný kolaterál výmenou za schopnosť ďalej sa zadlžovať. V dôsledku toho celosvetové úrovne dlhu vzrástli na nové historické maximum 296 biliónov dolárov, čo je spôsobené rekordným nárastom dlhu vlád, domácností a podnikov.



Pre historicky nízky výnos sa dlhopisy veľkých západných krajín čoraz viac menia na horúce zemiaky, ktoré nikto nie je ochotný držať dlho. Hoci tieto „sporiace nástroje“ možno použiť na špekulácie na krátkodobé cenové zisky vyplývajúce z kolísania úrokových sadzieb, investori nechcú držať dlhopis do splatnosti, pretože dlhopisy sa potom automaticky zmenia na stratový obchod.



Keď sú pozitívne korelácie negatívom

Klesajúce výnosy majú tiež nepretržitý vplyv na akcie, pretože ovplyvňujú diskontné sadzby. Nižšie výnosy znamenajú nižšie diskontné sadzby, čo opäť znamená, že peňažné toky sú diskontované nižšou sadzbou, čo tlačí hodnotu akcie smerom hore. Ak sa teda ceny dlhopisov zvýšia kvôli nekonečnému tlačeniu peňazí, odrazí sa to aj na akciových trhoch.







S rastúcimi cenami akcií a dlhopisov v dôsledku intervencií centrálnej banky sa korelácia medzi nimi v posledných rokoch zvýšila. Na nespokojnosť investičných manažérov bola v posledných obdobiach, keď sa trhy korigovali, korelácia pozitívna. A to práve vtedy, kedy by negatívna korelácia medzi akciami a dlhopismi bola najdôležitejšia. V skutočnosti je kĺzavá korelácia za posledné tri roky v USA blízka 0,20 a za jeden rok, najmä rok pandémie, dokonca blízka 0,40. Na trhoch ako Švajčiarsko alebo Japonsko boli akcie a dlhopisy len mierne negatívne korelované.



Ešte v lete (koniec júla 2021) vzrástla korelácia medzi akciami a dlhopismi na vyššiu úroveň ako pred finančnou krízou v roku 2008. Zatiaľ čo historicky boli korelácie vyššie, dnešná situácia je obzvlášť neistá z dôvodu iných tlakov, ktorým investori čelia, napr. záporné úrokové sadzby, bezprecedentné úrovne dlhu, ako aj naliehavé štrukturálne problémy, ako je demografia.



Pohľad za aktíva označené ako fiat

V týchto časoch volatilných trhov, kde všetko a všetci visia na rozhodnutiach centrálnych bánk, vyvstáva otázka: ak sa tradičné portfólio so 60 percentami akcií a 40 percentami dlhopisov dočkalo svojho konca, najmä vďaka zvýšenej korelácii medzi akciami a dlhopismi, aká je alternatíva? Viac ako kedykoľvek predtým sa zdá, že kľúčom je agilnosť a perspektíva nad rámec aktív denominovaných fiatom.



Je zrejmé, že investori, najmä profesionálni správcovia aktív, sa nebudú môcť úplne vyhnúť fiat svetu. Do určitej miery budú musieť pokračovať v hraní fiat hry, ktorá sa zmenila na neustály boj proti devalvácii. Pomocou sofistikovaných a šikovných algoritmov by sa mal optimalizovať čas investora na trhoch. Ak investor zostane v rizikových aktívach, má šancu riadne prekonať dnes prebiehajúcu devalváciu fiat mien.



Investori by zároveň mali byť pripravení dočasne utiecť z akciových a širších trhov s rizikom, keď ich narušia krátkodobé problémy. Dá sa to dosiahnuť pokusom predvídať opakujúce sa šoky úrokových sadzieb centrálnych bánk, ako aj narušenia vyvolávajúce volatilitu. Ale len zostať vo svete aktív denominovaných vo fiat stačiť nebude. Zlato, ako aj bitcoiny ponúkajú spôsoby, ako získať aktíva, ktoré môžu potenciálne fungovať mimo rámec tradičných financií. Zatiaľ čo zlato je považované za najmenej rizikové aktívum, bitcoin je v súčasnosti celosvetovo najžiadanejším rizikovým aktívom, ktoré sa rýchlo mení na ďalší rizikový nástroj mimo systému fiat.



Potrebná flexibilita

Algoritmy, ktoré pomáhajú investorovi optimalizovať jeho čas na širšom trhu, ako aj v konkrétnych aktívach, musia byť vybavené čo najväčšou flexibilitou, pokiaľ ide o výber aktív. Produkty zohľadňujúce úrokovú sadzbu, volatilitu, produkty z drahých kovov a digitálne aktíva umožňujú stratégiu a môžu potenciálne prekonať trh v rôznych scenároch. Táto pridaná flexibilita dáva algoritmu obrovskú výhodu oproti prísnemu výberu akcií a dlhopisov klasického portfólia 60:40.

Skostnatenosť klasického portfólia 60:40 je totiž v súčasnosti skôr nevýhodou ako výhodou. Ak bude inflácia naďalej rásť, ako tomu bolo v posledných mesiacoch, centrálne banky by mohli byť nútené na chvíľu sa odchýliť od svojej ultraexpanzívnej menovej politiky. To by určite dostalo investorovo tradičné portfólio 60:40 pod ešte väčší tlak, keďže akcie aj dlhopisy by museli oceniť nové úrovne úrokových sadzieb.

Autorom je Pascal Hügli, analytik v Schlossberg&Co, švajčiarskom správcovi aktív, ktorý sa zameriava na ochranu bohatstva svojich klientov pred bezprecedentným a rastúcim menovým socializmom na celom svete.