Zdroj: doughnuteconomics.org

Foto: getty images

dnes 0:33 -

Počas prvých týždňov pandémie sme si mohli všimnúť, ako uzavretia zmenil svet. Drastické zníženie ekonomickej aktivity prinútilo mnohé priemyselné odvetvia zastaviť výrobu a zároveň sa obmedzila spotreba. V dôsledku týchto dvoch faktorov sa znečistenie v niektorých oblastiach planéty znížilo. Návrat k normálu však ukázal, že situácia je naďalej vážna.



Úplná obehovosť hospodárstva nie je možná. Ak by sa to aj podarilo, pravdepodobne by to nevyriešilo všetky problémy súvisiace s rešpektovaním životného prostredia a ľudských potrieb. V tomto kontexte nám ekonomika šišky môže pomôcť zmeniť spôsob života. Tento model predstavuje realitu spájajúcu sociálny, environmentálny a ekonomický rozmer. Ide o štruktúru sústredných kruhov, pričom sa adekvátne obmedzujú maximálne a minimálne limity. Nad vonkajším obvodom sú ekologické limity planéty rozdelené do deviatich kategórií, ktoré identifikujú problémy, ktoré ovplyvňujú životné prostredie. Do tejto úrovne patria otázky ako zmena klímy, strata biodiverzity a úbytok ozónovej vrstvy. Nad týmto obvodom sa nachádzame v kontexte ekologického preťaženia. Tento scenár, ktorý už zahŕňa skutočné a vyčísliteľné škody, zároveň odráža nedostatky, ktorým budú čeliť budúce generácie. Táto perspektíva naznačuje, že musíme zlepšiť náš ekonomický model, aby bol udržateľnejší a ohľaduplnejší k životnému prostrediu.



Vnútorný obvod predstavuje žiaduce sociálne minimá odkazujúce na základnú úroveň pohody, ktorú by si mal každý užívať. Patria sem okrem iného oblasti ako zdravotníctvo, vzdelávanie, potraviny alebo rodová rovnosť. To, čo zostáva v tomto kruhu nás konfrontuje s kontextom nedostatku a chudoby. Teda scenár, v ktorom ľudia nedokážu adekvátne uspokojiť svoje potreby. Život v tomto kontexte znižuje zdravie, šťastie a pohodu. Táto situácia postihuje mnoho miliónov ľudí a je obzvlášť dramatická v rozvojových krajinách, hoci mnohé rozvinuté krajiny nedosahujú primerané minimá vo všetkých sociálnych oblastiach.







Priestor medzi dvoma kruhmi (samotná šiška) predstavuje spravodlivé a bezpečné prostredie pre ľudstvo. Aby sa tento priestor stal skutočnosťou, musíme rešpektovať environmentálne limity a zaručiť sociálne základy. Model naznačuje potrebu prispôsobiť ekonomiku tak, aby bola plne regeneratívna a distributívna.



V konečnom dôsledku tento prístup pomáha reflektovať vplyv ekonomickej aktivity na spoločnosť a životné prostredie. Na druhej strane odzrkadľuje, aké sú pravidlá hry, ktoré by sme mali všetci dodržiavať.



Jednou z hlavných výhod šiškovej ekonomiky je, že úspešne integruje sociálny, ekonomický a environmentálny rozmer. To umožňuje, aby sa všetci aktéri premietli do dynamiky znázornenej v modeli.



Orgány verejnej správy môžu použiť schému na identifikáciu priorít a navrhovanie verejných politík. Firmy môžu reflektovať dopady svojej činnosti na životné prostredie a spoločnosť. Občania ho napokon môžu využiť na analýzu správania sa verejného sektora a súkromného sektora vo vzťahu k sociálnej a ekonomickej sfére. Ich prístup tiež ukazuje, aké by mali byť priority, kam by sa malo zamerať úsilie a kam by mali smerovať investície.



Model má však aj niekoľko nedostatkov. Napríklad neuvádza, aká by mala byť špecifická úloha rôznych aktérov. Rovnako nie je jasné, akú mieru zodpovednosti musia spoločnosti a inštitúcie prevziať, aby dosiahli udržateľnosť. Ďalšou nevýhodou je, že nie je uvedené, aké konkrétne úkony sú potrebné. Tieto nevýhody umožňujú identifikovať, ktoré sú hlavné činnosti, aby sa mohli pohnúť správnym smerom.



Po prvé, je potrebné vyvinúť mechanizmy na zlepšenie riadenia. Poslúžilo by to na zlepšenie synergií medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom. Zlepšenie tejto spolupráce je nevyhnutné na riešenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych výziev v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.



Po druhé, šišková ekonomika nám umožňuje analyzovať výrobné procesy z hľadiska efektívnosti. To slúži na identifikáciu aktérov, ktorí využívajú zdroje najlepším možným spôsobom. Okrem toho pomáha upozorniť na neefektívne správanie z trojitej perspektívy udržateľnosti.



V tomto zmysle je obehové hospodárstvo základným prístupom pri transformácii výrobných procesov a globálnych hodnotových reťazcov. Obnova, opätovné použitie, oprava a recyklácia musia byť kľúčovými prvkami hospodárskej inovácie. Je skrátka potrebné premyslieť a prispôsobiť výrobu a spotrebu pre dobro ľudí a životného prostredia. Tento aspekt by tiež slúžil na nasmerovanie investícií smerom k najefektívnejšiemu využívaniu, ktoré by bolo schopné vytvoriť väčšiu sociálnu, ekonomickú a environmentálnu návratnosť.







Tento rámec tiež ponúka občanom nástroje na identifikáciu úrovne záväzku spoločností k týmto cieľom. Zároveň by to uľahčilo analýzu riadenia verejnej správy. V konečnom dôsledku je hlavným cieľom šiškovej ekonomiky podporovať rešpektovanie environmentálnych a sociálnych limitov.



Tento model sa už používa v rôznych častiach sveta. Našťastie sa stále viac zainteresovaných strán zaujíma o možnosti a výhody takéhoto prístupu. V súčasnosti sa napríklad skúma podiel rôznych krajín na škodách, na ekologických limitoch a problémoch so sociálnymi základmi. Na druhej strane sa tiež pokúša identifikovať krajiny, ktoré najviac chránia životné prostredie a snažia sa zlepšiť životnú úroveň svojich občanov.



Existujú aj rôzne miestne projekty, ktoré majú zakotviť model v mestskom manažmente. V tejto súvislosti mestá ako Amsterdam alebo Sydney navrhujú riadiace mechanizmy založené na kritériách udržateľnosti. Súbežne s tým sa prispôsobujú špecifické hospodárske sektory, aby pomohli rešpektovať životné prostredie a podporili zlepšenie sociálnych základov.



Z týchto dôvodov je šišková ekonomika mimoriadne užitočná na zosúladenie akcií verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Slúži tiež na rozvoj mechanizmov riadenia a zodpovednosti zameraných na rešpektovanie stanovených limitov. Okrem toho môže usmerňovať rozhodnutia občanov s cieľom pomôcť prispôsobiť ekonomiku v prospech všetkých.



Nemôžeme zabudnúť ani na potrebu prehodnotiť našu spotrebu. Pandémia nám ukázala, resp. nám pripomenula, na čom skutočne záleží. Využime príležitosť zamyslieť sa nad skutočnou hodnotou vecí, konajme podľa toho a znížme svoj negatívny vplyv na prírodu. Nakoniec nemôžeme ignorovať, že jednotlivé kruhy odrážajú skutočné hranice sveta, v ktorom žijeme. Musíme ich rešpektovať a prispôsobiť sa, či sa nám to páči alebo nie. Musíme to urobiť, pretože doslova riskujeme budúcnosť.



Ekonomika šišky v konečnom dôsledku predstavuje užitočnú zmenu paradigmy na podporu udržateľnosti. V skutočnosti by sme si mali položiť otázku, ako môžeme prispieť k prekonaniu tejto výzvy? Dúfajme, že samit COP26 poslúži na vytvorenie skutočného pokroku a ponúkne nejaké odpovede na túto základnú otázku.