Bitcoin ako zákonné platidlo, čo to znamená?

Znamená to, že ak je bitcoin zákonným platidlom, že každý obchod a obchodník v Salvádore bude odteraz musieť prijímať digitálne platby? Ak to isté urobí viac krajín, čo to bude znamenať pre spotrebiteľov a firmy na celom svete? Stručné vysvetlenie, čo si predstaviť pod pojmom zákonné platidlo, pomôže zodpovedať tieto otázky.



Čo je zákonné platidlo?

Zákonné platidlo je koncept, ktorý je často nesprávne chápaný ako výsledok rozdielnych právnych výkladov rôznych jurisdikcií. Zákonným platidlom sa označujú peniaze, zvyčajne mince a bankovky, ktoré je potrebné akceptovať, ak sú ponúkané na zaplatenie dlhu. Na každej americkej bankovky je uvedené, že „táto bankovka je zákonným platidlom pre všetky verejné a súkromné dlhy“. Toto tvrdenie je vo federálnych zákonoch zakotvené v rôznych formách od konca 19-teho storočia. Americký dolár nie je zákonným platidlom iba v americkom Salvádore, v ktorom nahradil salvádorský colón v roku 2001, ako zákonné platidlo ho používa aj Ekvádor, Panama, Východný Timor a Mikronézske federatívne štáty.



Musia obchodníci akceptovať zákonné platidlo?

Napriek vyššie uvedenej definícii zákonné platidlo neznamená, že ho musia všetky firmy akceptovať pri platbe za tovar alebo službu. Táto požiadavka sa uplatňuje iba na dlhy voči veriteľom. Možnosť obchodu odmietnuť hotovosť alebo iné zákonné platidlo je výslovne uvedená na webových stránkach ministerstva financií USA, ktoré je zodpovedné za tlač papierových peňazí a razenia mincí, a Federálneho rezervného systému, ktorý má na starosti distribúciu meny národnej banky.



To je dôvod, prečo mnoho spoločností, ako sú letecké spoločnosti, prijímajú platby výlučne kreditnou kartou a mnoho malých maloobchodníkov prijíma iba hotovosť.







Ako upozorňuje ministerstvo financií USA, neexistuje „žiaden federálny štatút, ktorý by ukladal, že súkromný podnik, osoba alebo organizácia musia ako platbu za tovar alebo služby prijímať meny alebo mince. Súkromné firmy môžu slobodne rozvíjať svoje vlastné politiky týkajúce sa prijímania hotovosti, pokiaľ neexistuje štátny zákon, ktorý hovorí inak.” A nebolo by to inak, keby USA urobilix bitoinu zákonné platidlo. Súkromné firmy by ho nemuseli akceptovať.

V Salvádore je však v tejto záležitosti zjavne nejaký zmätok. Jeho pôvodný zákon o bitcoine, prijatý v júni 2021, uvádza, že „každý ekonomický subjekt musí prijať bitcoin ako platbu, keď mu ho ponúka ten, kto získa tovar alebo službu“. Táto nešťastná formulácia viedla k protestom, ekonómovia a odborná verejnosť netajila skeptický pohľad na vec. Výsledkom je, že prezident Salvádoru Nayib Bukele v auguste tweetol, že firmy nemusia akceptovať bitcoiny.



Prečo Salvador urobil bitcoin zákonným platidlom?

Salvador zjavne stavil na to, že ako prvý úplne otvorí svoje brány bitcoinu, čo pomôže posilniť jeho ekonomiku. Prezident Bukele uviedol, že verí, že to povzbudí investorov do kryptomien, aby ich vo svojej krajine míňali viac. Dokonca má v pláne, aby salvádorská štátna geotermálna spoločnosť využívala energiu zo sopiek na ťažbu bitcoinov. Vytváranie alebo ťažba bitcoinov je energeticky náročný proces, ťažba má zmysel iba na miestach s lacnou elektrickou energiou.



Štartovací bonus v hodnote 30 dolárov dostane každý občan, ktorý sa pripojí ku kryptošialenstvu čo pomôže dočasne stimulovať ekonomiku. Celkový vplyv však bude pravdepodobne krátkodobým posilnením. Vplyv podobných bonusov v iných krajinách, ako sú stimulačné platby počas pandémie, zdá sa stráca na sile, keď ľudia tieto peniaze minú. Navyše nie je jasné, či si to v Salvádorove čoraz viac zadlžená vláda môže vôbec dovoliť.



Rozsiahla akceptácia bitcoinu si pravdepodobne vyžiada roky. Salvádor nainštaluje 200 bitcoinových bankomatov, ktoré umožnia ľuďom prevádzať kryptomenu na doláre. Pretože iba 30 % obyvateľov stredoamerickej krajiny má bankový účet, je pravdepodobné, že americký dolár bude ešte dlho používaný, aj keď sa prezident rozhodol pre posun k bitcoinu.