Finančný „doping“ sa zrejme zníži. Týždeň vo svete

dnes 8:00 -

Stimuly na programe dňa

Každoročne sa na stretnutie v Jackson Hole upierajú zraky investorov, pretože nezriedka prinesie dôležité informácie. Inak tomu nebolo ani teraz. Americká centrálna banka Fed sa čoraz viac približuje k znižovaniu stimulov, a to najmä vďaka napredovaniu ekonomickej obnovy a postupnému zotavovaniu Spojených štátov z pandemického šoku. Inflácia už prekročila cieľ 2 % a dokonca je výraznejšie nad ním (5 %). Dôvody vyššej inflácie sú spôsobené otváraním ekonomiky a prevyšovaním dopytu nad ponukou. Časť dodávateľských reťazcov je naďalej narušená a produkcia zaostáva. Z pohľadu Fedu sú tieto vplyvy len dočasné a inflácia sa vráti k cieľu. Miera nezamestnanosti klesá a trh práce sa ozdravuje v súlade s očakávaním. Fed sa tak už na septembrovom zasadnutí pripravuje diskutovať v rámci rady guvernérov o možnostiach znižovania stimulov – tzv. taperingu. Odhady hovoria, že by mohol byť oficiálne spustený v decembri 2021 a pokračoval by v priebehu budúceho roka v miere, akej to ekonomika dovolí. Čím lepšie ekonomické výsledky, tým viac stimulov sa môže znížiť a naopak. Trhy vo všeobecnosti reagujú citlivo na zmenšenie prílevu peňazí, ak sa však zvolí správna komunikácia, nemuseli by sme vidieť prudké kolísanie cien. V konečnom dôsledku je to pozitívny signál, pretože ekonomika je taká silná, že už nepotrebuje „doping“.







Japonské akcie v kurze

Japonský akciový index už tento týždeň prekonal zhodnotenie 5 %. Na to, že je v ňom zahrnutých 225 spoločností a ich akcie dosahujú v priemere ročný výnos na úrovni okolo 8 %, ide o robustný odraz. Posledné mesiace sa japonské akcie stretali len s miernym poklesom a nedokázali nadviazať na rastovú sériu, ktorú mali od novembra 2020 do februára 2021. Posledný týždeň však naznačil stúpajúci hlad investorov po japonských akciách, čo sa odrazilo aj na spomínanom náraste. Jedným z dôvodov môže byť pretrvávajúca atraktívna valuácia oproti iným regiónom. Preto nie je vylúčené, že čoskoro atakujeme psychologickú hladinu 30 000 japonských jenov za jeden index.





Deň práce a zasadnutie ECB

Nový týždeň začne na finančných trhoch pokojne. Americkí investori budú v pondelok mimo trhu, pretože oslávia Deň práce a burzy a finančné inštitúcie budú zatvorené. Na opačnej strane Atlantiku nás už vo štvrtok čaká zasadnutie ECB, kde sa rozhodne o nastavení menovej politiky. Inflácia presiahla dvojpercentnú hladinu, avšak obavy z jesennej vlny COVID-19 sťažujú guvernérom pomyselné predstavy o konci ekonomických stimulov. Preto pravdepodobne uvidíme len zachovanie statusu quo, ktorý doplní nový komentár odhaľujúci jemné nuansy v ekonomickom vývoji menovej únie.