Odvetvie cestovného ruchu čakajú významné zmeny, sektor sa zmenší

Odvetvie cestovného ruchu patrí medzi najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu. Čakajú ho preto významné zmeny. Hoci počas letných mesiacov došlo medziročne k oživeniu, odvetvie nedosahuje ani zďaleka výkonnosť spred dvoch rokov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Coface, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok firiem a manažovaním ich kreditného rizika.

"Obsadenosť hotelov okolo 20 % nie je dlhodobo udržateľná. Zúfalo im chýbajú zahraniční hostia, čo pociťujú najmä hotely v mestách. Reštauráciám v mestských centrách zas chýbajú nielen turisti, ale aj zamestnanci, ktorí sa presunuli na home office," upozornil generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

Odvetvie podľa neho nevyhnutne čaká významná premena. "Niektoré podniky sa prispôsobia novej realite, no mnoho ich z trhu jednoducho zmizne. Či to už bude cestou insolvencií alebo jednoduchým ukončením podnikania, prípadne prechodom vlastníctva do rúk nových investorov, je nateraz ťažké odhadnúť," poznamenal Čarný.

Insolvencie podľa jeho slov hrozia skôr väčším podnikom, ktoré sa ťažšie prispôsobujú. "Pokiaľ na nich viazne veľké dlhové bremeno a na obzore nie sú vyhliadky na generovanie dostatočných príjmov, insolvencie budú nevyhnutné," myslí si. Podotkol, že rodinné firmy, penzióny či malé reštaurácie tiež prežívajú ťažké časy. "No sú to bojovníci, ktorí spravidla v insolvencii nekončia. Môže sa stať, že ich trh opustí viac, než býva za bežnej situácie obvyklé a dajú prednosť stabilnejšiemu odvetviu, podobne ako časť pracovnej sily z HORECA sektoru," dodal.

Zároveň skonštatoval, že vzhľadom na riziko jesennej vlny pandémie a prípadných nových reštrikcií je vysoko pravdepodobná aj hrozba prepúšťania. "Letné oživenie bolo príliš slabé na to, aby sa finančná situácia prevádzkovateľov významne zlepšila. Stále nie je jasné, kedy sa obnoví cestovný ruch. Návrat do normálu sa nateraz nekoná," podotkol Čarný s tým, že k negatívnej prognóze prispieva aj nízka zaočkovanosť populácie.

Tvrdí, že sektor pandémiu prežije, ale bude menší. "Odvetvie neunikne redukcii kapacít a zamestnanosti, a to aj napriek vládnym podporným programom. Veľmi by pomohlo, keby zmizli obmedzenia pre cestovanie. No i tak je zrejmé, že návrat turizmu do predcovidovej doby bude trvať niekoľko rokov, nie mesiacov či týždňov," predpokladá.

Pandémia bude podľa neho hrať stále vo vývoji odvetvia významnú úlohu. "A to či už z pohľadu prijatých opatrení - limit pre kapacity, otváracia doba a podobne, alebo vnímanie Slovenska ako bezpečnej turistickej destinácie zo strany zahraničných vlád a zároveň podmienkami slovenskej vlády pre príjazd a opustenie krajiny," priblížil Čarný, podľa ktorého by neveselé vyhliadky mohlo pomôcť zmeniť napríklad aj povinné očkovanie.